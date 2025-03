TikTok Shop porta in Italia gli acquisti in diretta e video

Pubblicità

Nei paesi dove è già stato lanciato è tra gli e-commerce in più rapida crescita, ma in occasione del lancio in Italia, Francia e Germania lo sviluppatore ByteDance sottolinea bene che TikTok Shop è completamente diverso da qualsiasi altro e-commerce come visti finora, Amazon incluso.

Ci sarà un negozio online dove cercare prodotti specifici che offrirà raccomandazioni personalizzate in base ai gusti video dell’utente, così come ci saranno le vetrine dei prodotti che ogni venditore potrà allestire con catalogo prodotti, gestione ordini centralizzata e naturalmente offerte e sconti.

Ma la caratteristica fondamentale che distingue TikTok Shop dal resto degli e-commerce è la possibilità di acquistare mentre si guardano i video shoppable. Di più e meglio: gli utenti potranno acquistare anche durante le dirette video dei creator, in modo interattivo. Si potrà intervenire, fare domande e comprare, con un’esperienza che richiama quella dei negozio fisico. In questo modo il social che ha cambiato i social ora punta a cambiare lo shopping online, perché in un colpo solo fonde intrattenimento, scoperta di prodotti e servizi ed ora anche gli acquisti. Tutto questo senza che l’utente debba mai uscire dall’app.

Non solo grandi marchi e quelli più noti: TikTok Shop apre le porte anche alle nuove piccole imprese familiari o create da giovani, così come alle piccole e medie aziende in Italia, oltre che all’esercito dei creatori che con i loro video hanno conquistato popolarità e fiducia degli utenti.

Per garantire la massima sicurezza e rapidità le transazioni sono gestite in collaborazione con provider di pagamento certificati. TikTok Shop assicura un ambienti di acquisto affidabile, con recensioni, segnalazioni, politiche di reso semplificate, infine con rigorosi controlli su prodotti e venditori. TikTok Shop sarà disponibile per 22,8 milioni di utenti in Italia da lunedì 31 marzo. Si parte con prodotti di bellezza e fai da te, sport e anche prodotti culturali. Tra i primi marchi troveremo Nivea, Veralab, Giovi, Nabla Cosmetics.

Ci saranno anche prodotti artigianali e di giovani imprenditori tra cui GiglioTigrato, ShaftJeans e BiSilver, passando per gli accessori per smartphone di NewMartina fino al merchandising di Treccani Emporium.

