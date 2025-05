ESR Qi2 a 39,32€, ricarica iPhone veloce e lo raffresca anche in viaggio

Un supporto auto MagSafe potente, sicuro e intelligente: il caricatore wireless ESR Qi2 con CryoBoost oggi costa solo 39,32€ su Amazon, ed è la soluzione ideale per chi vuole ricaricare l’iPhone rapidamente anche durante la guida.

Questo caricatore wireless integra il nuovo standard Qi2 da 15W, pensato per offrire la stessa efficienza del MagSafe Apple ma con una compatibilità più ampia e costi più accessibili. Il sistema di ricarica rapida è abbinato alla tecnologia CryoBoost, una ventola intelligente che raffredda il telefono durante la carica per mantenerne alte le prestazioni e velocizzare i tempi. Il risultato? Ricarica rapida anche con navigatore GPS attivo, senza surriscaldamenti.

Il supporto è dotato di magneti ultra-potenti con anello certificato MagSafe, che assicurano un aggancio stabile e preciso per tutti gli iPhone dalla serie 12 in poi. La testa snodabile a 360° permette di orientare lo smartphone in verticale o orizzontale, ideale per usare Apple Maps, Waze o Google Maps in piena sicurezza. Incluso nella confezione anche il supporto per bocchette d’aria e il cavo USB-C, per un’installazione immediata.

Dal punto di vista pratico, questo accessorio migliora sensibilmente l’esperienza in auto: niente più cavi ingombranti, ventose poco affidabili o telefoni che si surriscaldano sotto il sole. La ricarica parte in automatico appena appoggiato il dispositivo, ed è compatibile con le custodie MagSafe originali o compatibili fino a 2 mm di spessore.

Il rapporto qualità/prezzo è tra i migliori nel suo segmento: altri prodotti simili con ricarica Qi2 e raffreddamento attivo superano facilmente i 50€, mentre questo modello è disponibile ora a 39,32€ su Amazon, con il supporto di un marchio affidabile come ESR, già noto per custodie e accessori premium per iPhone.