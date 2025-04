Teclast P30, il tablet Android per tutti a soli 67 €

Pubblicità

Se vi serve un tablet per navigare da casa, guardare un film, giocare, chattare con gli amici e tutto il resto, date un’occhiata a questa offerta: il Teclast P30 potrebbe infatti rispondere alle vostre esigenze e in tal caso in questo momento vi costa veramente poco.

Si tratta di un tablet con Android 14 che presenta innanzitutto un design moderno, con cornici sottilissime (siamo sugli 8,7 mm) e un peso che sfiora i 550 grammi. Particolare anche la colorazione e i bordi piatti lo rendono piuttosto comodo da tenere in mano.

Mette a disposizione uno schermo IPS da 10.1 pollici in formato 16:10 con risoluzione pari a 1.280 x 800 pixel e una luminosità massima di 300 nit. Perfetto quindi da usare in casa per fare tutto quel che si farebbe normalmente con lo smartphone, ma godendo di uno schermo molto più ampio e quindi comodo specialmente negli utilizzi prolungati.

Usa il processore a otto core UNISOC T606, una GPU Mali-G57 e ben 12 GB di RAM. La capacità invece è di 128 GB, ma si può eventualmente aggiungere una microSD (fino a 1 TB) per tutti i dati personali.

C’è una fotocamera posteriore da 5 MP con flash LED per la scansione dei documenti e una frontale da 2 MP per le videochiamate (e lo sblocco tramite riconoscimento facciale), mentre la batteria è da 6.000 mAh e promette fino a 8 ore di autonomia per video e navigazione web.

Mette a disposizione due speaker per l’amplificazione audio e volendo si possono collegare anche un paio di cuffie con filo sfruttando la presa jack da 3.5 mm. Per chi vuole usare quelle senza fili c’è il Bluetooth 5.0, mentre la connettività a internet è garantita dal modulo Wi-Fi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 67 €.

