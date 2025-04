Con OTTOCAST Car Mate Max usi Apple TV e Fire TV in macchina, solo 89,99€

Pubblicità

Chi ha un’auto con CarPlay (o Android Auto) con OTTOCAST Car Mate Max 2025 può trasformare il display in un sistyema di intrattenimento completo, con video in streaming spendendo appena 89,99€ grazie ad un coupon sonto.

L’uso principale di OTTOCAST Car Mate Max è quello di convertire CarPlay o Android Auto cablati in wireless, ed è compatibile con quasi tutti i veicoli dotati di queste interfacce via USB.

Ma la vera sorpresa arriva con il supporto HDMI IN: grazie a questa porta potete collegare al dispositivo una Fire TV Stick, una Google Chromecast, una Apple TV o qualsiasi altra sorgente HDMI per portare nell’abitacolo contenuti multimediali in alta definizione. In pratica, creando un hot spot con il vostro telefono, potete vedere Netflix, YouTube o anche giocare a una console portatile direttamente sullo schermo della vostra auto (quando siete femi ovviamennte).

Non manca la possibilità di effettuare il mirroring dello smartphone, sia iPhone che Android, tramite cavo da Lightning/USB-C a HDMI: una soluzione utile per mostrare foto, video o mappe alternative senza passare da CarPlay o Android Auto.

L’installazione è semplicissima: basta collegare il dispositivo alla porta USB dell’auto dove normalmente si attacca il cavo per CarPlay, e in pochi secondi il sistema riconoscerà il dongle. L’interfaccia è intuitiva e il passaggio da CarPlay ad Android Auto o alla sorgente HDMI avviene con pochi tocchi.

Questo originale accessorio costa solo 89,99 €, grazie ad un coupon a 40€