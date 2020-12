Anker Soundcore Life Q30, qualità musicale e riduzione del rumore regalati: 59,99 euro con coupon

Se volete delle cuffie antirumore senza svenarvi, andate subito su Amazon dove grazie a ad un coupon comprate allo straordinario prezzo di 59,99 euro le Soundcore Anker Life Q30.

Stiamo parlando di un prodotto frutto del lavoro di Anker azienda che con il marchio Soundcore ha fatto da sempre prodotti eccellenti nel campo della musica, come eccellenti sono queste cuffie. Stiamo parlando di cuffie con driver da 40mm capaci di offre uno qualità musicale straordinaria in rapporto al prezzo. Sono in un tempo potenti e accurate nella riproduzione e sono anche molto comode. Pesano poco più di 250 grammi e grazie a generose imbottiture riducono il senso di fatica.

Il sistema di riduzione del rumore è molto efficiente. È possibile selezionare tre differenti modalità: mezzi (per il viaggio su treni e aerei), esterni (agisce sul traffico e il suono del vento) e interni (per ridurre il frastuono di una sala piena di gente). Il controllo avviene attraverso un’applicazione particolarmente curata con la possibilità di gestire l’equalizzazione dei suoni. A disposizione ci sono già 22 configurazioni predeterminate ma è possibile anche selezionare la propria.

Funzionano anche per le telefonate, hanno controlli touch, c’è un cavo per jack da 3,5mm incluso nella confezione, oltre ad una custodia da viaggio. L’autonomia è eccezionale: offrono fino a 40 ore di riproduzione. Una ricarica da 5 minuti permette fino a 4 ore di ascolto.

Secondo la maggior parte delle recensioni, si quelle professionali che quelle di chi le ha comprate (basta leggere i giudizi in fondo alla pagina di Amazon) si tratta delle migliori cuffie antirumore in commercio in rapporto al prezzo. Nessuna sotto i 100 euro è infatti in grado di pareggiare la qualità complessiva delle Soundcore Anker Life Q30. Ora grazie ad un coupon che le sconta da 80 a 59,99 euro, che trovate sotto il prezzo, rappresentano un prodotto da acquistare ad occhi chiusi.

Click qui per acquistare.