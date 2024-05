iPad Air M2 già in sconto del 19% su Amazon

Pubblicità

Primo significativo sconto su per gli iPad Air M2. Sì, parliamo proprio degli iPad Air che Apple ha lanciato solo pochi giorni fa e che principale novità presentano una versione con schermo da 13″. Non è però questa ad andare in sconto, ma la versiobe da 11″ con rete cellulare che ha lo stesso prezzo della versione senza rete cellulare, 719€.

Ricordiamo che, se per quanto riguarda iPad Pro siamo di fronte, come abbiamo spiegato nel dettaglio, ad un massiccio rinnovamento, per quanto riguarda iPad Air di sesta generazione le innovazioni sono piuttosto modeste. Oltre a versione da 13 pollici, uno schermo che per la prima volta abbiamo visto proprio con iPad Pro, qui abbiamo anche il processore M2. Qui di seguito tutte le novità rispetto al modello M1.

Videocamera frontale sul lato lungo

Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

Compatibile Apple Pencil Pro

Memoria da 128 e 1 TB

Nuovi colori (Viola, Grigio, Galassia, Azzurro)

Gli iPad Air hanno un prezzo di partenza di 719 per la versione da 128GB. Oggi Amazon sconta la versione con rete cellulare allo stesso prezzo, di fatto praticando un ribasso del 19%, interessante per chi vuole proprio un modello con rete cellulare.

