Nilox Sport, nuova linea di accessori fitness per allenarsi ovunque

Nilox ha sviluppato una linea di macchinari e accessori dedicati al fitness casalingo: si chiama NiloxSport ed è composta da walking pad, tapis roulant, cyclette, vogatore, kettlebell e manubri a carico variabile; e poi una balance board, un tappetino e due set tra elastici e bande elastiche.

Il minimo comun denominatore di questi macchinari è il design salvaspazio, studiato per poter permettere l’allenamento in qualsiasi ambiente di casa.

Se ve ne parliamo è perché molti di questi, oltre al tracciamento dei dati e delle prestazioni, si connettono alle principali app di allenamento come Zwift, Kinomap e Merach, permettendovi così di immergervi in scenari mozzafiato che stimolano l’allenamento in casa.

Perché il punto è che l’esercizio fisico apporta benessere non soltanto al corpo ma anche alla mente stimolando le endorfine e quindi riducendo lo stress, aumentando l’autostima e migliorando il riposo notturno.

Indoor bike XB1

Per gli amanti della pedalata, presenta 24 livelli di resistenza, un sistema di freni magnetici e un volano da 6 Kg per movimenti fluidi e silenziosi. Include il display per le sopracitate app immersive e uno secondario per monitorare velocità, tempo, distanza, calorie consumate e altro ancora. Misura 116 x 113 x 55 centimetri, pesa 32 Kg e monta rotelle per facilitarne il trasporto.

Prezzo: 499,95 €.

Tapis roulant XN2

Usa un motore da 1,25 CH continua con un picco massimo di 2 CV e velocità impostabile tra 1 e 14 Km/h anche direttamente da smartphone. Per camminata e jogging, offre 15 livelli di pendenza su una superficie di 120 x 48 cm, e un telaio che regge fino a 100 Kg di peso. Si richiude per occupare poco spazio (153 x 88 x 20 cm) e anche qui ci sono rotelle per spostarlo facilmente.

Prezzo: 599,95 €.

Tapis roulant XN3

È per chi vuole fare camminate veloci o correre su 18 diversi livelli di pendenza, con tanto di app dedicata per monitorare i valori dell’attività fisica. Il telaio sostiene fino a 130 Kg, la superficie di corsa è di 127 x 49 cm e si va da 1-18 Km/h. Oltre a ripiegarsi come il precedente, presenta un supporto per smartphone o tablet in modo da connettersi a una delle tre app scenografiche accennate in apertura.

Prezzo: 799,95 €.

Walking pad XN1

È un tapis roulant Smart con uno spessore di soli 12,5 cm e quindi perfetto per metterlo dietro una porta. Pesa 34 Kg ed è motorizzato da 1 CV, con una pedana che sorregge fino a 100 Kg e permette di correre alla velocità massima di 12 Km/h. Si può controllare anche via app.

Prezzo: 449,95 €.

Vogatore XR1

Usa un volano da 3 Kg che fornisce una resistenza di picco di 30 Kg, ovvero circa il doppio rispetto ai normali vogatori, e si può impostare su 16 livelli di resistenza diversi, alternando così la simulazione di una remata in un lago con quella contro una forte corrente.

Il sistema di volano magnetico è molto silenzioso, perciò si può usare anche di notte senza disturbare i vicini, e c’è il supporto per tablet per collegare le tre app sportive.

Prezzo: 449,95 €.

Kettlebell regolabile da 18 Kg

Un must per l’attrezzatura da palestra a casa soprattuto per il carico opzionale che permette di fare tutto con una sola kettlebell, risparmiando spazio e adattando l’allenamento in base alle esigenze. Mette a disposizione un meccanismo di sgancio rapido della piastra, che è rivestita in acciaio e quindi resistente alla corrosione, mentre l’impugnatura è larga abbastanza da permettere una presa salda.

Prezzo: 179,95 €.

Manubrio regolabile

Anche con questo strumento è possibile regolarne il peso su 2,2 – 4,4 – 6,6 – 8,8 e 11 Kg, aumentandolo e diminuendolo di volta in volta e da un allenamento all’altro. È dotato di una maniglia con rivestimento antiscivolo e usa un particolare sistema che permette di aggiungere o rimuovere le piastre dei pesi semplicemente ruotando il manubrio quando lo si poggia sull’apposito rack.

Prezzo: 119,95 €.

Corda Smart

Con batteria dalla durata di 40 giorni e una capacità di 9.999 salti, offre tre diversi stili di allenamento: salto libero, conto alla rovescia a tempo, e conto alla rovescia numerico. Così dallo schermo incorporato è possibile tenere d’occhio i progressi, mentre dall’app abbinata si controllano le calorie bruciate, il numero di salti e il tempo di utilizzo.

Prezzo: 29,95 €.

Power balance board

È un accessorio per il fitness realizzato in legno indurito, resistente e di alta qualità. La parte superiore più larga della tavola è una piastra piatta e rotonda rivestita da una superficie testurizzata antiscivolo, mentre al centro della parte inferiore si trova una base arrotondata, realizzata in tessuto antitraccia per la protezione del pavimento, che permette di stare in equilibrio sulla tavola spostando il proprio peso e migliorando forza e coordinazione.

Prezzo: 49,95 €.

Powerball

Serve per allenare dita, polsi e braccia, aumentando la forza di presa e la coordinazione dei muscoli. Ideale per sport come tennis, golf, basket, canoa e via dicendo. Ottimo anche per la riabilitazione degli arti superiori o per il trattamento del gomito del tennista, della sindrome del tunnel carpale e degli altri fastidi causati anche dall’uso prolungato del mouse.

Si tratta di un giroscopio costituito da un rotore a rotazione rapida racchiuso in una sfera esterna: basta spingere indietro il rotore per farlo partire e una volta che la palla è attivata inizia a ruotare il polso facendo cerchi lenti e delicati.

Prezzo: 24,95 €.

Tappetino fitness

Realizzato in TPE, la base è in gomma naturale e ha uno spessore di 5 mm, quindi risulta comodo per le articolazioni. Per yoga, pilates e ginnastica dolce, misura 182 x 68 cm.

Prezzo: 29,95 €.

Set bande elastiche di resistenza

Rafforzano i muscoli di tutto il corpo migliorandone la stabilità generale. Nel set ci sono 4 bande in gomma naturale elasticizzata antiscatto con diversi livelli di resistanza: 6-15 Kg, 11-29 Kg, 15-38 Kg e 22-56 Kg.

In confezione trovate anche due manici in schiuma con moschettoni in acciaio, due cinturini per caviglia in velcro e un ancoraggio per porta.

Prezzo: 59,95 €.

Set elastici resistenza

Nel kit trovate 5 fasce elastiche con diversi gradi di resistenza: 4, 10, 13.5, 18 e 22.5 Kg. Sono ottimi per allenare singole parti muscolari, si usano spesso in palestra anche per yoga, pilates e stretching, oltre che negli esercizi di riabilitazione. Nella confezione sono inclusi la borsa da viaggio, una guida all’allenamento, due manici in gomma piuma, due cinturini in velcro per caviglia e un ancoraggio per porta.

Prezzo: 39,95 €.