Offerte di Primavera, robot tagliaerba Landroid WR143E a solo 731 €

Il robot tagliaerba Landroid WR143E, in grado di arrivare a 1000 metri quadrati di copertura, è dotato di un corpo resistente e durevole, con una struttura pensata per affrontare condizioni difficili e terreni di vario tipo. Il dispositivo può essere utilizzato su superfici con pendenze fino al 35%, consentendo di coprire anche giardini leggermente inclinati senza problemi. Il motore elettrico è progettato per garantire un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni, assicurando al contempo una lunga durata. Batteria e Autonomia Il Landroid WR143E ha una batteria agli ioni di litio da 20V che garantisce un'autonomia di lavoro di circa 60 minuti, a seconda delle condizioni del terreno. La batteria si ricarica automaticamente e autonomamente quando il robot sta per terminare l'autonomia, spostandosi alla base. Sistemi di Navigazione e Mappatura Una delle principali innovazioni del Landroid WR143E è il suo sistema di navigazione intelligente, che gli permette di muoversi in modo efficiente e preciso su terreni complessi. Il robot è equipaggiato con sensori che gli consentono di rilevare ostacoli e di navigare tra di essi senza danneggiare le piante o il terreno. Inoltre, la funzione di mappatura automatica permette al robot di memorizzare e pianificare il percorso più rapido e ottimale, riducendo al minimo il tempo di lavoro e migliorando l'efficienza. Controllo tramite App Il Landroid WR143E è supportato da un'applicazione mobile. L'app permette di programmare i tempi di lavoro, monitorare lo stato della batteria e personalizzare le impostazioni in base alle esigenze del proprio giardino. È possibile avviare, fermare o controllare il robot anche da remoto, il che offre un enorme vantaggio in termini di comodità e praticità. Sicurezza e Affidabilità Il robot è dotato di numerose funzioni di sicurezza, tra cui sensori che rilevano la presenza di persone o animali nelle vicinanze, fermando immediatamente le lame per prevenire incidenti. Inoltre, il design del robot è stato pensato per resistere a urti e condizioni atmosferiche difficili, garantendo una lunga durata nel tempo. La protezione contro il surriscaldamento e il sistema di spegnimento automatico in caso di malfunzionamenti sono solo alcuni dei dettagli che contribuiscono alla sua affidabilità. Manutenzione e Cura Il Landroid WR143E è progettato per richiedere una manutenzione minima. Le lame sono facili da sostituire, e il robot stesso si prende cura del proprio funzionamento, tornando autonomamente alla base per ricaricarsi quando necessario. La parte superiore del robot è resistente agli agenti atmosferici, il che lo rende adatto a lavorare anche sotto la pioggia leggera. Il WORX Landroid WR143E M1000 è un robot tagliaerba adatto a giardini di piccole e medie dimensioni, ideale per chi cerca un sistema automatizzato e intelligente per la cura del proprio prato.

