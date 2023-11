Black Friday, Aqara Camera Hub G2H Pro con HomeKit Secure a 54,38€

Una videocamera HomeKit capace di sfruttare tutte le funzioni di privacy e sicurezza di HomeKit Secure. È la Aqara Camera Hub G2H Pro che per il Black Friday costa solo 54,38€.

Questo accessorio, viene venduto anche da Apple a riprova della sua qualità, l’abbiamo provato in una precedente versione di cui quella che abbiamo in sconto è la versione successiva e più evoluta.

La più importante delle funzioni, non presenti in altri concorrenti, è proprio il supporto di HomeKit Secure che permette il riconoscimento di volti totalmente in locale, direttamente dal dispositivo che riceve il feed video. Anche le notifiche vengono elaborate localmente sull’hub HomeKit.

Usando la videcamera si possono avere comode funzioni come l’audio bidirezionale mentre si guardano le immagini video in tempo reale da remoto e una registrazione di una breve clip in caso di rilevamento di suoni o movimenti anomali.

Aqara Camera Hub G2H Pro può funzionare anche come hub Zigbee 3.0, che può collegare fino a 128 dispositivi Aqara Zigbee e consentire una perfetta integrazione tra sensori e dispositivi di domotica Aqara. Con il G2H Pro, quando i tuoi sensori Aqara vengono attivati da un evento come l’apertura di una porta, questo verrà contrassegnato sulla timeline del video e sarai in grado di vedere le notifiche video.

Offre anche

1080p HD e visione notturna

obiettivo grandangolare da 146°

sirena integrata

archiviazione iCloud

archiviazione su micro SD (fino a 512 Go, non inclusa)

archiviazione NAS locale con protocollo Samba

flussi di dati della telecamera criptati

supporto standard di sicurezza Wi-Fi WPA3

Questa videocamera su Apple Store costa 90€. Amazon la presenta a 64 €. Lo sconto la porta al miglior prezzo possibile e la pagate 54,38€.

