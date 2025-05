Un telefono realme doppia la batteria dell’iPhone Pro Max

Se pensate che l’iPhone 16 Pro Max abbia una batteria da record vi sbagliate. O almeno, realme vi vuole convincere che vi sbagliate mostrando il concept di un dispositivo con batteria da ben 10.000 mAh (capacità che normalmente troviamo in power bank esterni o in alcuni tablet).

L’idea è quella di fare un telefono spesso solo 8,5mm che pesa poco più di 200 grammi, impensabile per le tecnologie attuali. Infatti quello che realme pensa di poter mettere insieme è un telefono particolare.

In primo luogo il Realme GT 10000mAh, questo il nome del telefono, sfrutta una batteria con anodo che vanta contenuto di silicio pari al 10% (indicato come attualmente il più elevato nel settore degli smartphone) ad altissima densità, pari a 887Wh/L, elemento che occupa gran parte dello spazio anche grazie ad una nuova architettura interne del telefono.

Realme parla di una scheda logica stretta 23,4 mm, una soluzione denominata “Mini Diamond Architecture” che permette una riorganizzazione del layout interno dei componenti per creare sufficiente spazio.

Le dimensioni della batteria renderebbero il telefono molto lento da caricare se ci fosse in azione la tecnologia Apple da 25/30W. realme invece si affiderebbe ad una ricarica da ben 320W, coperta da di 60 brevetti internazionali, superando il suo proprio record di 240W detenuto dal realme GT 3 lanciato nel 2023.

The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8

— Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025