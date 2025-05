Solo 999 euro per il MacBook Air M4 da 256 Gb, minimo storico

Differenze MacBook Air

Pubblicità Chi cerca un portatile Apple veloce, leggero e pronto a sfruttare al massimo Apple Intelligence, oggi trova il MacBook Air M4 da 13″ con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD in offerta a soli 999€ invece di 1249€ su Amazon: il miglior prezzo mai visto per una configurazione già ottimizzata per l’AI. Chip M4 e 16 GB di RAM: la base perfetta per l’AI Il nuovo chip Apple M4 è pensato fin dal principio per supportare le funzioni avanzate di Apple Intelligence, grazie a un Neural Engine da 38 trilioni di operazioni al secondo e un’architettura a 3 nm estremamente efficiente. In questa configurazione, con 16 GB di RAM, il sistema è pronto a gestire in scioltezza attività complesse, multitasking intensivo, app creative e ovviamente le future funzioni AI di macOS. I 256 GB di archiviazione SSD garantiscono avvii rapidi, apertura istantanea delle app e spazio più che sufficiente per lavoro e studio. Schermo mozzafiato e qualità audio-video premium Il display Liquid Retina da 13,6″ è semplicemente spettacolare: supporta un miliardo di colori, con contrasto elevato, testi ultradefiniti e nitidezza eccezionale su foto e video. È un pannello ideale per l’editing, la visione di contenuti e lo studio intensivo. Anche la parte audio-video è di livello superiore: la videocamera da 12MP con Center Stage, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale assicurano una resa cristallina durante videochiamate, streaming e conferenze. Ultrasottile, leggero e connesso a tutto Con soli 11 mm di spessore e poco più di 1 kg, il MacBook Air è il compagno perfetto per chi si muove spesso. Ma non manca di nulla in termini di connettività: ci sono due porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe per la ricarica, jack cuffie, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. E grazie al nuovo chip M4, supporta anche due monitor esterni — un upgrade significativo per chi lavora in multitasking o usa setup professionali. Un investimento smart per oggi e per domani A questo prezzo, è difficile trovare qualcosa di più longevo e performante: i 16 GB di memoria RAM garantiscono anni di aggiornamenti senza compromessi, soprattutto ora che l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante del sistema operativo. Il prezzo di listino di questa configurazione supera i 1249€, ma oggi costa solo 999€ su Amazon, un’occasione unica per chi vuole entrare nel mondo Apple con un prodotto potente e futuro-proof.

