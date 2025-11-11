MacBook Air al minimo storico, solo 900€

Su Amazon trovate in offerta il MacBook Air M4 da 13 pollici con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, una delle configurazioni più bilanciate per chi cerca prestazioni e portabilità. Il costo è di 900 euro (901,55€ per la precisione) invece che i 1.149€ di listino: si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon per questo modello, a eccezione di offerte speciali riservate agli studenti.

Chip M4, memoria unificata e prestazioni ottimizzate

Il cuore del sistema è il chip Apple M4, realizzato con processo a 3 nanometri, progettato per garantire compatibilità con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale introdotte da Apple. La memoria unificata da 16 GB permette di lavorare in multitasking avanzato, gestire software di editing e sfruttare app professionali senza rallentamenti. L’unità SSD da 256 GB assicura velocità di caricamento elevata e reattività costante, adatta a uso misto tra lavoro, studio e gestione personale.

Display Retina e design leggero per la mobilità

Il display Liquid Retina da 13,6″ supporta oltre un miliardo di colori, con una resa visiva nitida e fedele: ideale per editing fotografico, visione di contenuti in streaming o semplicemente per chi legge e scrive per molte ore al giorno. Il comparto audio-video include una webcam da 12 MP con Center Stage, quattro altoparlanti con supporto audio spaziale e microfoni beamforming. Il tutto racchiuso in un telaio in alluminio spesso appena 11 mm e dal peso di circa 1,2 kg.

Connettività completa e doppio monitor esterno

Tra le novità più concrete di questa generazione c’è il supporto a due monitor esterni anche con il MacBook chiuso, una funzione richiesta da chi lavora in ambienti produttivi o creativi. Non mancano due porte Thunderbolt 4, connettore MagSafe per la ricarica, jack audio da 3,5 mm, oltre a Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. Si conferma quindi una macchina versatile anche per chi utilizza molte periferiche o lavora in mobilità ma con esigenze professionali.

Prezzo attuale e confronto con il listino

Il prezzo di listino per il MacBook Air M4 13″ con 16 GB RAM e 256 GB SSD è di 1.149€, ma al momento è disponibile a 901,55€ su Amazon, il minimo storico mai raggiunto su questa piattaforma per questa configurazione. Solo gli studenti, per effetto di una serie di ribassi combinati, per alcuni giorni hanno potuto pagarlo meno (889 euro)

