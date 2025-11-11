Facebook Twitter Youtube

iPhone Air arranca, Apple ferma il progetto della seconda versione

Di Fabrizio Frattini
Perché con iPhone Air Apple torna a stupire - macitynet.it

Le vendite di iPhone Air stanno andando peggio del previsto, molto peggio. E così ora Apple vuole pensarci bene prima di cimentarsi in una revisione del telefono “leggero e sottile” dando vita ad iPhone Air 2. La presentazione del nuovo modello è stata quindi rinviata a data da destinarsi.

Lo scenario, tutt’altro che confortante per gli estimatori di questa interpretazione dell’iPhone, è descritto dal solitamente attendibile The Information, che cita fonti interne agli assemblatori asiatici.

Il progetto sospeso

Secondo le ricostruzioni del sito americano, Apple ha comunicato a ingegneri e fornitori la decisione di congelare la tabella di marcia del successore di iPhone Air. Un blocco per ora temporaneo ma ritenuto necessario: Cupertino vuole capire che cosa non sta funzionando nel nuovo modello e come intervenire per correggere la rotta.

Non siamo, insomma, di fronte a un addio o a una cancellazione definitiva — come accaduto al Galaxy S26 Edge — ma a una pausa di riflessione. Il progetto resta vivo all’interno di alcuni team, ma non esiste più una data di rilascio: solo obiettivi tecnici su cui continuare a lavorare.

Le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano di una seconda versione con batteria più capiente, raffreddamento a camera di vapore per prestazioni superiori e doppia fotocamera. Tra i piani anche un prezzo più basso, così da migliorare il valore percepito e rispondere alle critiche più frequenti.

Per ora, tuttavia, Apple non sembra intenzionata a investire ulteriori risorse su questi aspetti o, più semplicemente, non ha ancora trovato la formula giusta per farlo.

Recensione iPhone Air, ascoltate un amico - macitynet.it

Un possibile ritorno nel 2027

iPhone Air insomma non è morto, ma tornerà solo quando avrà una reale ragione per esistere. Se Apple riuscirà a combinare design sottile con batteria e fotocamere all’altezza, il modello potrà rappresentare una terza scelta sensata tra la linea base e i Pro.

Secondo The Information, è possibile che il nuovo iPhone Air debutti nella primavera 2027, insieme a iPhone 18 e iPhone 18e, invece che a fine 2026 quando dovrebbero arrivare iPhone 18 Pro e iPhone Fold.

Resta il fatto che Foxconn ha smantellato quasi tutte le linee dedicate all’Air e prevede lo stop totale entro fine mese, mentre Luxshare ha concluso la produzione a fine ottobre. Sono mosse insolite per un iPhone a pochi mesi dal debutto e confermano quanto la domanda sia stata inferiore alle attese.

Non è invece del tutto inedito che un iPhone rimanga senza un erede immediato. iPhone SE di prima generazione è rimasto in commercio per quattro anni, la seconda generazione per due e la terza per tre, prima di essere sostituita da iPhone 16e.

