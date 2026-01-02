Mobvoi, il tapis roulant per stare in forma anche lavorando: solo 190 €

Mangiato troppop durante le feste? Pensate ad acquistare il tapis roulant Mobvoi un accessorio per la casa che è un 3 in 1, pensato per allenarsi anche durante il lavoro. Ora costa solo 190€ invece di 399€,.

Design pieghevole e area di corsa ampliata

Il Mobvoi Home Tapis Roulant 3 in 1 nasce per ambienti domestici o piccoli uffici, grazie a un design compatto e richiudibile. La nuova superficie di corsa da 42 x 102 cm offre maggiore stabilità rispetto ai classici modelli da 40 cm, migliorando l’esperienza anche per utenti con passo ampio. La struttura include un vassoio portaoggetti, un portabicchieri integrato e un display regolabile, elementi che rendono il dispositivo adatto anche all’utilizzo come workstation da scrivania. Il supporto può ospitare un portatile, ideale per lavorare camminando.

Modalità di utilizzo versatili e controllo tramite app

Tre modalità distinte permettono di usare il tappeto per camminare (1-6 km/h), lavorare in piedi e correre fino a 12 km/h. Il passaggio tra modalità avviene facilmente grazie all’hub di controllo olistico e ai pulsanti rapidi per regolare la velocità. L’integrazione con l’app TicSports consente di accedere a programmi personalizzati, statistiche in tempo reale e coaching con intelligenza artificiale. L’uso combinato delle funzioni app e hardware rende il prodotto adatto a chi vuole monitorare i progressi quotidiani senza ricorrere a strumenti aggiuntivi.

Motore silenzioso e inclinazione fissa al 6%

Il tapis roulant è dotato di un motore da 2,5 HP, capace di raggiungere i 12 km/h mantenendo una silenziosità sotto i 60 dB. Questo permette l’utilizzo anche in ambienti condivisi senza disturbare. Un elemento distintivo è il piede con inclinazione fissa al 6%, che permette di aumentare l’intensità dell’allenamento rispetto ai tappeti piani. Questo tipo di configurazione è utile per chi cerca un consumo calorico maggiore o vuole simulare percorsi in salita senza uscire di casa. Il funzionamento resta stabile anche durante sessioni prolungate.

Il prezzo di listino del prodotto è di 399€. Oggi è possibile acquistare il Mobvoi Home Tapis Roulant 3 in 1 a 190€ su Amazon, con uno sconto di quasi il 50%.

