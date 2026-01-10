ASUS ROG Zephyrus Duo al CES 2026 raddoppia il gaming con il dual-screen

Seppur non ancora esplosi sul mercato, complici anche i prezzi non certamente accessibili, l’evoluzione dei laptop a doppio schermo compie un passo in avanti al CES 2026. Dopo aver introdotto il concetto anni fa con la serie ZenBook Duo, ASUS ha deciso di espandere questa filosofia in una direzione inaspettata ma affascinante, presentando il ROG Zephyrus Duo. Si tratta di un dispositivo che si candida a diventare il primo vero laptop da gaming dual-screen al mondo, trasformando un’idea nata per la produttività in una potente stazione da gioco e creazione di contenuti.

Il cuore visivo di questa macchina è costituito da due pannelli Nebula OLED da 16 pollici, entrambi dotati di specifiche tecniche di alto livello: supporto HDR, una luminosità di picco fino a 1.100 nit, integrazione con stilo, NVIDIA G-Sync e un Delta-E inferiore a uno, a garanzia di un’accuratezza cromatica eccellente.

Sotto la scocca, le prestazioni sono affidate ai più recenti processori Intel Core Ultra abbinati a una GPU che può arrivare fino alla NVIDIA RTX 5090. Sebbene il TDP di 135 watt possa rendere il Zephyrus Duo leggermente meno aggressivo rispetto a un laptop da gaming tradizionale a schermo singolo da 16 pollici, la versatilità offerta da questa configurazione non sembra avere rivali. Questa adattabilità è resa possibile da un design che riprende la tastiera wireless staccabile con ricarica magnetica già vista sullo Zenbook Duo, permettendo agli utenti di configurare il laptop in svariate posizioni grazie anche al cavalletto integrato.

La modalità d’uso più frequente sarà probabilmente quella “impilata”, con un display sopra l’altro, come suggerisce Engadget, ma le opzioni sono numerose. È possibile mantenere il classico formato a conchiglia, spostare la tastiera in avanti per disegnare o stendere il dispositivo completamente piatto su un tavolo.

Dal punto di vista costruttivo, ASUS ha dovuto gestire compromessi fisici inevitabili. Con un peso di circa 2,85 kg, il dispositivo risulta un po’ ingombrante da maneggiare, ma l’azienda è riuscita a mantenere uno spessore relativamente contenuto in poco meno di 2 cm.

Quanto al reparto audio, il sistema vanta sei altoparlanti stereo, mentre il raffreddamento è gestito tramite camera di vapore e metallo liquido. La connettività è ampia, includendo diverse porte USB-C con Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 e uno slot per schede SD full-size, il tutto supportato da una generosa batteria da 90Whr.

Resta ancora avvolto nel mistero il prezzo ufficiale, anche se, data l’ambizione e la tecnologia impiegata, è lecito attendersi un posizionamento nella fascia alta del mercato.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.