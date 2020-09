Mouse verticale Anker, dite addio ai problemi al polso: sconto a 16,99 euro

Chi lavora tanto al computer avrà sicuramente sentito parlare della Sindrome del tunnel carpale, neuropatia dovuta all’irritazione o alla compressione del nervo mediano: il Vertical Ergonomic Mouse di Anker è sostanzialmente un tentativo di proporre una soluzione a chi ne soffre, alleggerendo il carico sul polso con una soluzione verticale. Al momento lo comprate in sconto a soli 16,99 euro grazie ad un coupon.

Come dicevamo, si tratta di un mouse un po’ particolare, la cui forma pretende una impugnatura quasi verticale da parte del polso: il palmo della mano infatti non si appoggia sulla schiena del mouse, come nei prodotti più canonici, ma ruota di 90°appoggiando il lato esterno della mano sul tavolo, in modo che la zona del polso e dei nervi non rimanga schiacciata. E’ alimentato da 2 batterie ministilo AAA (non incluse) ed è composto dai due tasti principali, una rotella, un ulteriore tasto posto tra i due principali e altri due posti lateralmente, all’altezza del pollice.

Potete dare un’occhiata alla nostra recensione cliccando qui, dove trovate le nostre valutazioni approfondite attraverso diversi test che vanno dall’utilizzo più comune con Word ed Excel, all’uso con software più professionali (Photoshop), fino a qualche partita con Starcraft ed altri videogame desktop.

Questo mouse è in vendita su Amazon per 20 euro. Nella pagina trovate però un coupon integrato nella pagina, sotto il pezzo. Basta cliccarlo per avere uno sconto a 16,99 euro.

