Dyson 360 Vis Nav è il robot aspirapolvere più potente

Dyson torna nel settore degli aspirapolvere robot, con il suo nuovo modello di ultima generazione, battezzato Dyson 360 Vis Nav, che promette un’aspirazione sei volte più potente dei concorrenti.

Presentato a Singapore come parte del lancio iniziale dei nuovi prodotti Dyson, che arriveranno prima in Australia e poi in altre regioni, il robot Vis Nav è tra i dispositivi per la pulizia smart più attesi del marchio.

L’ultima volta che Dyson ha lanciato un robot aspirapolvere è stato nel lontano 2020 con il modello Dyson 360 Heurist. Si tratta di un aspirapolvere di grande potenza, anche se prodotti di punta come Roborock S8 Pro Ultra ed Ecovacs Deebot X1 Omni hanno fatto passi avanti in termini di navigazione, auto-pulizia e mopping.

Dyson ha scelto di mantenere l’attenzione sulla pulizia di alto livello con il 360 Vis Nav, grazie a un motore Hyperdymium che raggiunge i 110.000 rpm, giro al minuto, ma che migliora anche le funzionalità intelligenti.

Vanta un nuovo sistema di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) e una visione a 360 gradi che sfrutta una lente fish-eye e otto sensori LED per capire le aree già coperte, mentre la forma a D e i 26 sensori di ostacoli rendono il robot molto più abile nel gestire la pulizia dei bordi.

La stessa tecnologia di rilevamento della polvere presente nella scopa senza fili V15 Detect di Dyson è stata introdotta anche nel 360 Vis Nav. Grazie a un sensore piezoelettrico il robot è in grado di rilevare i livelli di polvere e regolare automaticamente la potenza di aspirazione di conseguenza.

Ricordiamo che la stessa tecnologia è impiegata anche nell’ultimo aspirapolvere top di gamma Gen5detect che offre filtrazione certificata HEPA ed è in grado di catturare anche le particelle più piccole, virus inclusi.

Tornando al nuovo robot, la spazzola a triplice azione svolge un ruolo importante nell’offrire una pulizia efficiente su diverse superfici. Dyson sottolinea che include setole in nylon morbido per raccogliere detriti di grandi dimensioni su pavimenti duri, filamenti in fibra di carbonio antistatica per rimuovere la polvere e setole in nylon più rigide per penetrare nei tappeti.

Dyson Vis Nav 360 ha un’autonomia di circa 50 minuti, dopodiché tornerà alla base per ricaricarsi e riprendere l’attività quando avrà una carica sufficiente.

Come ci si aspetta da Dyson, il prezzo non sarà economico. Non ci sono ancora informazioni ufficiali al di fuori dell’Australia, ma il prezzo di 2.399 dollari australiani (circa 1.500 euro) lo poziona tra le opzioni più costose sul mercato.

I prodotti Dyson sono disponibili nel negozio online del marchio in Italia. Macitynet tornerà a parlare del nuovo robot aspirapolvere Dyson non appena ci saranno novità per il nostro Paese.