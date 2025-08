Sconto Ninja Foodi Dual Zone, due friggitrici in una a 100 €

Su Amazon è in sconto Ninja Foodi Dual Zone Friggitrice ad Aria, pensata per cucinare due piatti in contemporanea. Ora costa solo 100,18€ invece di 141,00€.

Doppio cassetto per cotture indipendenti

Ninja Foodi Dual Zone, prodotta da una delle migliori aziende del settore, si distingue per il sistema a doppia zona di cottura, con due cestelli da 3,8 litri ciascuno che permettono di preparare due pietanze contemporaneamente, impostando tempi e temperature differenti.

La funzione SYNC consente di far terminare le due cotture nello stesso momento, mentre la modalità MATCH replica le impostazioni del primo cassetto anche nel secondo. Una soluzione pratica per chi vuole cucinare pietanze diverse in una sola sessione, ottimizzando tempi e consumi.

Versatilità di cottura e risparmio energetico

La friggitrice offre sei programmi automatici: Max Crisp, Air Fry, Bake, Roast, Reheat e Dehydrate. Questo la rende adatta a numerosi usi, dalla classica frittura senza olio alla preparazione di arrosti, dolci o snack disidratati.

Il riscaldamento rapido e la circolazione dell’aria ad alta velocità assicurano una cottura uniforme e croccante, riducendo i tempi rispetto a un forno tradizionale. Inoltre, il consumo è più contenuto, contribuendo al risparmio energetico quotidiano.

Materiali facili da pulire

I due cestelli antiaderenti e le relative griglie sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, facilitando la pulizia dopo l’uso. Il pannello di controllo digitale frontale è chiaro e intuitivo, con comandi separati per ogni zona. La struttura compatta consente di posizionarla su qualsiasi piano cucina, senza occupare troppo spazio. Grazie alla combinazione di materiali solidi e praticità d’uso, è adatta anche a famiglie o a chi cucina spesso piatti diversi durante la giornata.

Il prezzo attuale su Amazon è 100,18€ invece di 141,00€, con uno sconto del 29%.

