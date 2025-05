NiPoGi Mini PC 8GB + 256GB a 142,49€ su Amazon

NiPoGi Mini PC 8GB + 256GB a 142,49€ su Amazon

Pubblicità Oggi il NiPoGi Mini PC AK1 PLUS con 8GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 256GB costa solo 142,49€ grazie ad uno sconto e ad un extrasconto del 5% su Amazon, invece di 179€. Si tratta di un mini computer compatto, aggiornato con l’ultimo processore Intel Alder Lake N95, capace di offrire prestazioni elevate in un formato ultracompatto, perfetto per casa, ufficio e viaggio. Potenza compatta grazie al processore Intel Alder Lake-N95 Al cuore del NiPoGi AK1 PLUS troviamo il recente processore Intel Alder Lake-N95, un chip quad-core da 3,4 GHz con 6MB di cache L3 e un consumo energetico contenuto a soli 15W TDP. Questo si traduce in prestazioni superiori del 20% rispetto ai modelli precedenti come N5105 e N5095, e persino del 10% migliori rispetto all’Intel N100. È una macchina che sa reggere applicazioni professionali e personali: navigazione web, editing immagini leggero, gestione di documenti, perfino streaming e applicazioni d’ufficio, sempre con fluidità e senza impuntamenti. Versatilità per multitasking e lavoro su doppi monitor Nonostante le dimensioni ridotte — appena 5 pollici per lato e 391 grammi di peso — questo mini PC offre connessioni complete: doppia porta HDMI per supportare due monitor in 4K a 60Hz, quattro porte USB per periferiche, una porta RJ45 Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G/5G per connessioni veloci ovunque, e Bluetooth 4.2 per tastiere e mouse wireless. Grazie al supporto VESA può essere montato dietro al monitor, creando un setup pulito ed elegante, ideale sia per l’home office che per spazi condivisi come uffici o ambienti industriali. Un investimento intelligente a un prezzo imbattibile Il prezzo di listino di questo modello era 179€, ma oggi lo trovate a 142,49€ grazie ad un coupon del 5% su Amazon. Considerando la RAM DDR4 da 8GB, l’SSD M.2 da 256GB espandibile fino a 2TB e il processore di ultima generazione, è difficile trovare un mini PC con un rapporto qualità/prezzo simile. Un vero affare per chi cerca un computer compatto ma potente, senza spendere una fortuna, e con la solidità di un marchio ormai noto in questo segmento.

Offerte Speciali Apple Watch 10 ancora più conveniente, prezzo da 329€ Amazon sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 130€. Versione da 42mm a solo 329 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.