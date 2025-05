Ad Apple piace far sapere quanto bene fa agli sviluppatori

Apple per la seconda volta in tre giorni torna sul tema di App Store. Prima per farci sapere come difende con la sua opera e le sue tecnologie e gli utenti dall’insidia di hacker e malintenzionati, oggi per farci sapere quanto riesce a far guadagnare agli sviluppatori stessi.

Il comunicato di oggi, che giunge in un contesto molto particolare dove USA ed Europa, ma anche altri paesi, hanno messo nel mirino le norme che regolano il rapporto con i clienti, presenta numeri.

Un ecosistema da 406 miliardi di dollari

Secondo uno studio commissionato da Apple al professor Andrey Fradkin (Boston University) e all’economista Jessica Burley (Analysis Group), nel 2024 l’App Store negli Stati Uniti ha facilitato vendite e prodotto a beneficio degli sviluppatori per 406 miliardi di dollari.

Apple sottolinea, per provare che le accuse di avere costruito un giardinetto recintato dove a guadagnarci è solo lei sono sbagliate, che il 90% di queste transazioni non ha generato commissioni per Apple, perché si tratta di settori come beni fisici, consegne, viaggi e servizi, su cui la Mela non applica trattenute.

277 miliardi di dollari arrivano da beni e servizi fisici

75 miliardi dalla pubblicità in-app

53 miliardi da beni e servizi digitali

Chi guadagna di più sull’App Store

Le app per consegna cibo e spesa, intrattenimento, viaggi e attività aziendali sono cresciute rapidamente. Nel 2024, il food delivery e le prenotazioni di viaggio hanno superato persino il ride hailing. Non sorprende che il gaming resti il settore con i guadagni più alti, ma anche produttività, istruzione e business si stanno rafforzando.

Particolarmente significativo l’aumento per i piccoli sviluppatori, con ricavi cresciuti del 76% solo negli ultimi tre anni.

Apple fa sapere anche di non limitarsi a offrire agli sviluppatori una vetrina globale con l’App Store, ma di investire in programmi e risorse dedicate per aiutarli a migliorare le loro app.

Online e dal vivo, iniziative come Meet with Apple e il lavoro svolto all’interno dell’Apple Developer Center a Cupertino permettono agli sviluppatori di partecipare a eventi durante tutto l’anno, confrontarsi con esperti e accedere a un arsenale tecnologico impressionante: più di 250.000 API, integrate in framework come HealthKit, Metal, Core ML, MapKit e SwiftUI.

Non manca l’attenzione alla formazione dei giovani talenti. Dal 2021, Apple ha lanciato a Detroit, in collaborazione con la Michigan State University, la sua prima Apple Developer Academy negli USA, dove più di 1.200 studenti hanno già imparato le basi di coding, intelligenza artificiale, design e marketing.

Un progetto per formare sviluppatori, lo ricordiamo, è attivo da anni anche a Napoli all‘università Federico II.

A queste iniziative, dice Apple, si aggiunge l’Apple Foundation Program, un corso intensivo di quattro settimane organizzato all’academy e presso l’Henry Ford College, che ha formato più di 900 studenti sui fondamenti dello sviluppo app.

Una risposta alle pressioni

I numeri, come accennato, non arrivano nel nulla. Apple sta affrontando un momento delicato sul fronte normativo: negli USA, un tribunale l’ha condannata per pratiche anti-concorrenziali legate all’App Store e obbligata a riammettere il gioco Fortnite che aveva escluso per avere iniziato a raccogliere abbonamenti fuori da App Store.

In Europa, appena ieri, è arrivata la minaccia di una multa miliardaria se non consentirà agli sviluppatori di evitare le commissioni anche quando usano sistemi di pagamento esterni.

Il messaggio, indiretto e non dichiarato, che Apple tenta di far passare è chiaro: l’App Store è un motore di crescita non solo per Apple, ma per milioni di sviluppatori in tutto il mondo, smontare questo sistema rischia di mettere a repentaglio una macchina che produce valore, sicurezza e innovazione.