Il trucco WhatsApp che nessuno conosce: ora puoi attivare la chat “ospiti” e far sparire tutto

Di Francesca Testa
whatsapp nuova funzione chat ospiti
Con la nuova funzione “guest chat” potrai far sparire tutto su WhatsApp: ecco come funziona e cosa cambia davvero.

Quante volte hai pensato: “Peccato, quella persona non ha WhatsApp, devo scriverle per forza via SMS o email”? Ecco, molto presto questa piccola frustrazione potrebbe diventare solo un ricordo. WhatsApp sta infatti testando una funzione che sembra uscita da un film di spionaggio: la chat “ospiti”. In poche parole, potrai parlare con chiunque, anche con chi non ha mai scaricato l’app né creato un account.

Un piccolo trucco che cambia le regole del gioco: immagina di inviare un messaggio a un amico, a un cliente o a un parente senza costringerlo a scaricare nulla. E la cosa più curiosa è che, nonostante la leggerezza di questo sistema, la privacy resterà comunque protetta.

Come funzionano le chat “ospiti” di WhatsApp

La logica è semplice, tu inviti una persona a chattare con te, e lei riceve un link diretto che apre una finestra di conversazione. Niente registrazione, niente installazione, niente di complicato. L’interfaccia sarà simile a quella di WhatsApp Web, quindi intuitiva anche per chi non ha mai usato l’app.

Puoi condividere il link praticamente ovunque, via SMS, email, Messenger o perfino su un biglietto da visita digitale. Naturalmente non si tratta di una versione completa di WhatsApp. Anzi, l’idea è mantenere tutto semplice e leggero. Per questo non si possono inviare foto, video o GIF, niente messaggi vocali, niente chiamate o videochiamate: solo conversazioni uno a uno, niente gruppi.

whatsapp nuova funzione chat ospiti
Come funzionano le chat “ospiti” di WhatsApp – macitynet.it

La vera sorpresa è che anche i messaggi inviati nelle chat ospiti saranno protetti dalla crittografia end-to-end. Quinsi solo tu e la persona dall’altra parte potete leggere i contenuti, nemmeno WhatsApp stesso può accedervi.

Oltre a semplificare la vita agli utenti, questa funzione potrebbe avere un obiettivo strategico, ovvero far conoscere WhatsApp anche a chi finora ne ha fatto a meno. Un po’ come un assaggio gratuito, provi la chat, ne apprezzi la praticità, e magari alla fine ti decidi a scaricare l’app completa. Non si conoscono ancora le date precise di rilascio, ma la beta per Android ha già svelato parecchio. È quindi probabile che l’arrivo ufficiale non sia troppo lontano.

In un mondo in cui siamo sempre più connessi, l’idea di poter mandare un messaggio a chiunque senza barriere è quasi una piccola rivoluzione. Le chat ospiti saranno molto utili sia agli utenti per usi personali che ai professionisti per contattare i propri clienti, resta da vedere quando sarà disponibile per tutti.

