OPPO RENO8 T su Amazon in offerta a 339 euro

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android di gamma media, che possa assicurarvi buone prestazioni, con un occhio di riguardo al portafoglio, OPPO è uno dei brand da tenere in considerazione. Ancor di più adesso, dove è possibile acquistare il modello OPPO RENO8 T a 339 euro, con uno sconto netto di 60 euro.

Si tratta di uno smartphone, anzitutto, aggiornato dal punto di vista software. Propone infatti la ColorOS 13, basata su Android 13, con tutte le nuove funzionalità dell’ultimo sistema operativo del robottino verde. Ha dimensioni assolutamente contenute, pari a 160.8 x 73.84 x 7.8 mm, con un peso ridotto ad appena 183 grammi.

Al suo interno il processore Helio G99 MediaTek, affiancato da 8GB di RAM e ben 256 GB di memoria ROM. Nonostante dimensioni e peso contenuti, il dispositivo propone un ampio schermo da 6.43 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una densità particolarmente elevata di 409 ppi. Lo schermo è, peraltro, un AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, risultando particolarmente fluido. Ovviamente, non manca la copertura Gorilla Glass 5.

Anche a livello multimediale il dispositivo può certamente dire la sua, con un reparto a tripla camera da 100 Mp + 2 Mp + 2 Mp, rispettivamente con apertura

F 1.7, F 3.3 ed F 2.4. Sul frontale, invece, spicca una camera selfie da 32MP.

Il terminale è così in grado di registrare video in Full HD, e di registrare slow motion fino a 120 fps. Tra le altre caratteristiche, propone supporto al WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.3 con A2DP/LE/aptX/LDAC. Naturalmente, il connettore in ingresso è di tipo C, che serve anche ad attivare la super ricarica a 33W, per supportare la batteria da ben 5000 mAh.

Solitamente il terminale ha un costo di 399 euro di listino, ma al momento Amazon consente di portarlo a casa a 339 euro, nella diversa colorazione nera o arancio, con un pattern posteriore simil pelle.

Clicca qui per acquistarlo.