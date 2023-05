Minimo Redmi Note 11S, su Amazon a poco più di 170 euro

Redmi Note 11S è uno dei terminali che vi consigliamo di acquistare se avete un budget di circa 170 euro. E’ questa, infatti, la cifra che viene richiesta al momento su Amazon per portarselo a casa, grazie ad una super offerta in corso.

Redmi Note 11S è dotato di un display FullHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Al suo interno, è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, mentre a livello di autonomia può vantare una batteria da ben 5.000 mAh, con ricarica cablata rapida da 33 W.

Il Redmi Note 11S è disponibile nei modelli RAM LPDDR4X da 6 GB e 8 GB. La prima variante è disponibile nelle opzioni di archiviazione flash UFS 2.2 da 64 GB e 128 GB, mentre la seconda viene fornita solo nella versione da 128 GB di spazio di archiviazione.

Quanto alla sicurezza, naturalmente è presente il sensore di impronte digitali, che è stato posizionato sul lato, quindi al di fuori dello schermo. Non manca un jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo, oltre al blaster IR. Ancora, offre due slot per schede SIM, con uno slot separato per schede microSD.

A livello multimediale il Redmi Note 11S include una fotocamera principale da 108 megapixel, un’unità ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel. In termini di camera selfie, il sensore è da 16 megapixel.

Si tratta anche di un dispositivo abbastanza compatto, leggero e maneggevole, dato che misura 159,87 x 73,87 x 8,09 mm e pesa 179 grammi.

Prezzo offerta

Il listino dovrebbe partire da 249 euro, ma al momento su Amazon è possibile acquistarlo ad appena 173 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.