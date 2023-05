Apple ha vinto uno dei premi pubblicitari più importanti a livello globale

Apple è stata premiata all’edizione di quest’anno di The One Show, uno dei premi pubblicitari più importanti a livello globale per design e il marketing digitale.

Il premio a Apple è stato assegnato per uno spot dedicato all’Accessibilità e per un brano di Rihanna di Apple Music.

The One Show si è tenuto il 19 maggio presso l’Hammerstein Ballroom di New York City; il premio è organizzato dall’organizzazione no profit One Club for Creativity che quest’anno ha deciso di festeggiare il 50° anniversario con una cerimonia speciale.

L’evento, come accennato, è uno dei più importanti per la pubblicità, il design e il marketing digitale, e quest’anno ha visto le candidature erano 26166 di 69 diverse nazioni.

Apple London, in collaborazione con la sede di Cupertino, è stata premiata con i premi Best of Show e Best of Discipline nella categoria Brand-Side/In-House per lo spot “The Greatest”.

L’azienda di Cupertinoi ha ricevuto l’ambito One Show Pencil, concepito originariamente da George Lois, art director, designer e autore americano, un premio a forma di matita rinnovata nel design da Luke Lois, figlio di George Lois.

Lo spot – ne abbiamo parlato qui – evidenzia funzionalità dedicate all’ Accessibilità disponibili su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Nel filmato si vedono all’opera funzioni quali il rilevamento porte, il riconoscimento di determinati suoni (come il pianto di un neonato, il campanello della porta o una sirena) e altre funzioni ancora che consentono di ricevere una notifica quando vengono riconosciuti determinati elementi.

Lo spot Apple dedicato all’ accessibilità evidenzia anche la funzione “Controllo vocale” che permette di interagire e controllare iPhone usando la voce. È possibile pronunciare i comandi per eseguire gesti, interagire con gli elementi dello schermo, dettare e modificare testi e altro ancora.

Nel video si vede in azione l’app Lente di ingrandimento che consente di trasformare iPhone o iPad in una lente d’ingrandimento per ingrandire e rilevare oggetti nelle vicinanze. La funzione di rilevamento porte intorno all’utente aiuta a capire quanto dista una porta, e come aprirla e ottenere una descrizione dei suoi attributi. Quando vengono rilevate delle porte nelle vicinanze, il dispositivo avvisa tramite suoni, voce e feedback aptico. Il feedback diventa più frequente man mano che l’utente si avvicina a una porta.

