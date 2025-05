Roborock QV35A, mappatura smart e base automatica in sconto a 499€

Se stai cercando un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, affidabile e davvero autonomo, il Roborock QV35A è una delle migliori soluzioni sul mercato che oggi potete acquistare a soli 499€ invece dei 599€ di listino.

Mappatura intelligente e pulizia personalizzata

Il Roborock QV35A sfrutta una navigazione LiDAR di nuova generazione che crea una mappa dettagliata della casa in pochi minuti. Potete personalizzare ogni zona dall’app: scegliere quali stanze pulire, impostare barriere virtuali, programmare orari diversi e intensità specifiche. Il sistema riconosce tappeti, mobili e ostacoli con precisione, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori.

Aspirazione potente, lavaggio efficace

Con una potenza di aspirazione di 2700 Pa, il QV35A rimuove senza problemi polvere, capelli, briciole e sporco anche da tappeti e fughe. La funzione lavapavimenti, con controllo elettronico del flusso d’acqua, permette di lavare le superfici dure in modo omogeneo e sicuro, senza eccessi di umidità. Il serbatoio dell’acqua integrato è pensato per gestire anche più ambienti in un’unica sessione.

Base autosvuotante: fino a 60 giorni senza pensieri

Uno dei punti di forza del QV35A è la base autosvuotante, che svuota automaticamente il contenitore della polvere dopo ogni ciclo di pulizia. Il sacchetto ha una capienza che consente fino a un mese e mezzo di utilizzo senza doverlo sostituire, rendendolo ideale anche per chi ha poco tempo o vive in ambienti con animali domestici.

Controllo smart con app e assistenti vocali

Tutto si gestisce comodamente tramite app Roborock, ma il robot è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, così potete avviarlo o metterlo in pausa semplicemente con la voce. È possibile ricevere notifiche, consultare cronologia e modificare le impostazioni in tempo reale anche quando sei fuori casa.

Perché approfittare dell’offerta

Il Roborock QV35A è un modello completo, evoluto e affidabile, perfetto per chi desidera un sistema di pulizia smart e davvero automatizzato. Grazie al prezzo scontato di 499€, attivabile con il coupon in pagina, diventa uno dei migliori affari disponibili per questa fascia di prodotto con base autosvuotante.