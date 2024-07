Sconto del 30% su batteria Ugreen da 130W, ottima per Mac, iPhone e iPad

Pubblicità

Lontani dalla presa, ci pensa la batteria Ugreen Nexode. Parliamo di un accessorio, ottimo per tutto quel che vi potrebbe venire in mente, da un iPhone ad un Mac, che costa 70€ grazie ad uno sconto speciale del 30%.

La batteria Nexode è speciale perché riesce a coniugare tre elementi che difficilmente si trovano riuniti in un solo prodotto: elevata potenza, alta capacità, valido rapporto tra prestazioni e peso.

Il primo aspetto da sottolineare è la capacità, si tratta di 20mila mAh, pari a 77 Whr. Una quantità di energia sufficiente a ripristinare almeno la metà della batteria interna del Mac portatile più potente. Ce n’è a sufficienza anche per un paio di ricariche di un iPad Air e per almeno quattro ricariche di un iPhone.

Che si tratti di una batteria adatta per il mondo dei portatili lo dice anche la potenza da 130 W, sufficienti per alimentare quasi tutto anche un Mac, MacBook Pro 16″ compreso (140W).

La ricarica, spesso lenta in alcuni concorrenti, qui è veloce. In ingresso supporta infatti fino a 65W. I 20mila mAh vengono ripristinati in un paio di ore.

Oltre a questo parliamo anche di celle di alta qualità. La capacità rimane superiore all’80% mentre il sistema Ugreen Thermal Guard integrato monitora le variazioni di temperatura in tempo reale, distribuendo in modo intelligente la corrente appropriata ai dispositivi, per una ricarica completa e la longevità della batteria.

Interessante anche il sistema di visualizzazione OLED in tempo reale che fornisce livello della batteria, tempo rimanente, potenza in ingresso/uscita, tensione, corrente.

La batteria Ugren ha un prezzo consigliato di 100€. Oggi però potete sfruttare un’offerta che la ribassa automaticamente del 30% permettendovi di pagarla solo 70€.

Click qui per acquistare.

