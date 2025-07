Prime Day, router TP-Link Archer MR600 con SIM e Wi-Fi AC1200 a 89,99€

Oggi costa 89,99€ su Amazon invece di 129,99€ il router TP-Link Archer MR600, un modello 4G+ con supporto SIM integrato.

Il TP-Link Archer MR600, permette di navigare senza linea fissa, con una velocità massima in download fino a 300 Mbps ed è compatibile con tutti gli operatori mobili, funziona semplicemente inserendo la SIM e sbloccando il PIN.

È dotato di Wi-Fi dual band AC1200, con velocità fino a 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 867 Mbps sulla 5 GHz. Include due antenne LTE esterne rimovibili per ottimizzare la ricezione del segnale, e tre porte Gigabit LAN per collegare direttamente dispositivi ad alta richiesta come PC fissi o TV. La tecnologia MU-MIMO migliora la gestione del traffico quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente.

Connessione versatile e uso immediato

Pensato per chi vive in zone non coperte dalla fibra o viaggia spesso, questo router è plug&play: basta inserire una SIM, sbloccare il PIN e si è subito online. La porta Gigabit LAN/WAN consente anche il collegamento a un modem tradizionale, utile come back-up in caso di interruzione della linea principale. Un’opzione flessibile per abitazioni, case vacanza e ambienti di lavoro temporanei.

Il prezzo di listino è di 129,99€, è stato scontato anche sotto questo prezzo, ma ora al minimo su Amazon a 89,99€, offrendo una soluzione completa per la connessione domestica o in mobilità, senza necessità di contratto fisso né installazioni.

Sto caricando altre schede...