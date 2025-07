Dark web nel 2025, più affollato, più ricco, più pericoloso

Non è più solo un rifugio per smanettoni o criminali informatici: oggi è una vera e propria economia parallela da miliardi di dollari, frequentata da milioni di utenti ogni giorno.

Parliamo del cosiddetto dark we” e secondo l’ultimo report pubblicato da Panda Security, il quadro è inquietante: oltre 880.000 denunce per crimini informatici nel solo 2023 negli Stati Uniti, per un totale di 12,5 miliardi di dollari di danni. Ma è solo la punta dell’iceberg. Di seguito alcuni dati chiave dal report:

12,5 miliardi di dollari persi a causa dei crimini informatici nel 2023 (solo negli Stati Uniti)

15 miliardi di credenziali compromesse disponibili online

Il 60% dei siti sul dark web ospita contenuti illegali

Gli USA e la Germania generano insieme oltre il 68% del traffico su Tor

Le frodi con carte di credito rappresentano il 15% dell’attività sul dark web

Le transazioni in criptovalute sul dark web hanno raggiunto i 25 miliardi di dollari

Le credenziali aziendali esposte aumentano di oltre 2,5 volte il rischio di un attacco

Sul dark web si trovano 15 miliardi di credenziali rubate, strumenti per attacchi ransomware, servizi illegali e marketplace dove si scambiano dati aziendali, accessi email e perfino identità intere. Il tutto in un ambiente che resta in gran parte invisibile ai motori di ricerca e difficile da controllare dalle autorità.

Dal report (qui i dettagli) emerge chi usa il dark web e da dove (USA e Germania in cima alla classifica mondiale), i marketplace criminali più attivi nel 2025, perché basta un nome di azienda su un forum nascosto per far scattare un attacco hacker.

Solo in Italia , si contano oltre 7 6.000 utenti di Tor al giorno , che equivalgono a circa un quinto di tutti gli utenti giornalieri di Tor in Europa. (Information Geographies)

, si contano oltre 7 , che equivalgono a circa un quinto di tutti gli utenti giornalieri di Tor in Europa. (Information Geographies) Nel 2023, più della metà della popolazione italiana online ha ricevuto un avviso di furto di dati. Di questi, il 77,5% era relativo a dati trovati sul dark web. (Statista)

Condivisione di contenuti illegali: fino al 2020, circa il 57% dei contenuti presenti sul dark web era illegale. (Research Gate)

