Offerte di primavera, 12 mesi di Office 365 family per sei utenti a solo 53,99€

Microsoft 365 Family 12 mesi per sei utenti mesi scende a 53,99 € (invece che 99,99€) È questa una delle offerte software interessanti anche per il mondo Apple apparse oggi su Amazon in occasione delle offerte di primavera.

La Microsoft Office a questo prezzo dò accesso a tutte le applicazioni di produttività, “standard” nel mondo della scuola e dl lavoro: Word, Excel, Powerpoint che potremo usare su su qualunque computer e anche su iPad e iPhone, scambiandoli i file e l’accesso tra desktop e mobile. Per chi dispone di un computer Windows ci sono anche Publisher e Access disponibili per un anno. Questo, visto che parliamo di edizione Family, vale per sei persone.

Qui sotto l’offerta base cerchiata in rosso: nell’offerta speciale avete 12 mesi di abbonamento a Microsoft 365.

L’abbonamento, oltre all’uso dei classici programmi, su un Mac o un PC, include anche 60 minuti di chiamate Skype al mese su cellulari o telefoni fissi, fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive per 6 utenti, quindi in tutto 6TB, e la certezza di avere sempre a disposizione le versioni più recenti dei pacchetti che compongono la suite.

Il costo di 53,99 € rappresenta uno sconto del 44%

Se vi serve anche un antivirus trovate la versione con Norton o McAfee incluso e per giunta valida per quindici mesi (e non per 12) a 74,99 €.

Tutelare l’identità con una procedura guidata include il monitoraggio del dark web per un massimo di 10 indirizzi email

Verificare il livello di sicurezza online: determina il tuo punteggio di protezione personalizzato, identifica i punti deboli e ricevi consigli su come correggerli

Navigare in modo riservato e protetto mantenendo le nostre informazioni al sicuro da occhi indiscreti con una VPN sicura

Ottienere un antivirus pluripremiato: McAfee ti protegge dalla minacce più recenti

Proteggere i nostri account creando e memorizzando password complesse

Navigare in tutta tranquillità prevenendo gli attacchi informatici e le infezioni malware grazie a chiari avvisi che segnalano siti web, link e file pericolosi

Office 365 Family, costerebbe (prezzo consigliato) 184,92 euro l’anno. Con questa offerta l’avrete per 15 mesi in promozione a 62,89 € con McAfee. C’è anche una versione con Norton inclusa allo stesso prezzo

L’attivazione arriva via e-mail e potete subito iniziare ad usare il software da subito.