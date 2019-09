Sconto shock sugli AirPods 2: solo 134,94 € su Amazon

Gli AirPods 2 sono al prezzo minimo storico su Amazon: solo 134,94 € invece che 179,99€.

Questi auricolari sono la nuova versione delle AirPods 1 (ormai quasi scomparse dal mercato e che quando si trovano sono vendute comunque ad un prezzo più alto); tra le novità controllo Hey Siri, un tempo di chiamata leggermente più lungo, minor latenza nella trasmissione dell’audio da iPhone agli auricolari stesi.

Trovare gli AirPods 2 in sconto non è facile. Trovarli con lo sconto, pari al 23%, che pratica Amazon è impossibile. In passato abbiamo segnalato altre operazioni-convenienza su questi accessori, ma mai li abbiamo visti a questo prezzo. Unico fastidio da sopportare, il fatto che la spedizione è prevista al 12 settembre. Amazon comunque è molto precisa quando formula una data e spesso riesce a soddisfarla anche in anticipo.

Click qui per comprare le AirPods 2 a 136,44 €

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.