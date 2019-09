Lightroom su Mac non supporterà più OpenGL

Addio al supporto Open GL su Lightroom. Adobe l’ha annunciato nel contesto di una nota sul supporto dei processori grafici con Adobe Camera Raw, Lightroom Classic e Lightroom.

Le prossime versioni principali di Camera Raw, Lightroom Classic e Lightroom (la versione basata su cloud) richiederanno almeno macOS High Sierra. Adobe non supporterà più le vecchie API OpenGL per l’accelerazione grafica ma solo la tecnologia Metal di Apple.

Metal è una tecnologia grafica di Apple, è integrata in El Capitan e seguenti, per offrire miglioramenti delle prestazioni a livello di tutto il sistema e consentire ai giochi e alle app professionali di sfruttare appieno i processori grafici dei Mac. Metal è disponibile sui dispositivi iOS dotati di Apple A7 o successivi e, dal giugno 2016, sui Mac che sono distribuiti con OS X El Capitan o versione superiore di macOS. Tutti i Mac rilasciati dal 2012 in poi possono usare Metal (e supportano il futuro macOS 10.15 Catalina).

L’abbandono di OpenGL sarà un problema per gli utenti di Mac del 2009, 2010 e 2011 (macchine sulle quali gira High Sierra e ancora molto diffuse). A chi dispone ancora di queste macchine, Adobe consiglia di lasciare installate le attuali versioni (Camera Raw 11.4.1, Lightroom Classic 8.4.1 e Lightroom 2.4.1) per evitare rallentamenti.

Lo scorso anno, annunciando macOS Mojave, Apple aveva anche invitato gli sviluppatori a dire addio alle tecnologie OpenGL e OpenCL spingendo a passare alla tecnologia Metal, una mossa che non era piaciatu a molti al punto che qualcuno aveva minacciato di dire addio alla piattaforma, in particolare chi crea titoli compatibili con vari sistemi operativi, realizzati grazie alle tecnologie in questione.

Apple sconsiglia da tempo l’uso di OpenGL ma questa tecnologia è ancora integrata e supportata ( anche su macOS 10.15 Catalina): è considerata obsoleta ma non è stata eliminata dal sistema: la Mela consiglia semplicemente agli sviluppatori di non usarla, invitandoli a sfruttare Metal.