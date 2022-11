Cyber Monday, Oral-B Io 10 la Ferrari degli spazzolini elettrici a

Se volete la Ferrari degli spazzolini elettrici andate su Amazon dove comprate ad un prezzo speciale, 299€ invece che 499,99€, Oral-B Io 10, uno degli ultimi e più avanzati modelli dell’azienda il cui nome è sinonimo di spazzolino elettrico.

Questo spazzolino, presentato qualche mese fa, si distingue per la sviluppatissima intelligenza artificiale guida in maniera precisa alla pulizia del cavo orale offrendo consigli su quando spazzolare, dove spazzolare e come spazzolare. l’App Oral-B tiene infatti traccia degli obiettivi da raggiungere e fornisce feedback personalizzati dopo ogni sessione.

Test clinici dimostrano che Oral-B iO garantisce una pulizia più profonda di denti e gengive, permettendo agli utenti di prendersi cura della propria salute orale in modo semplice ed efficace. Rispetto agli spazzolini manuali, gli utenti di Oral-B iO sperimentano rimozione della placca lungo il bordo gengivale sei volte maggiore, gengive più sane già in una settimana, denti più bianchi in una settimana grazie alla tecnologia iO.

Il 96% dei pazienti che hanno utilizzato Oral-B iO è passato da gengive non sane a gengive sane, il che significa che più a lungo si utilizza iO™, meglio è.

Utilizzando Oral-B iO, gli utenti hanno una probabilità 14,5 volte maggiore di passare da gengive non sane a gengive sane rispetto a un normale spazzolino manuale.

Oral-B iO rimuove il 62% di placca in più rispetto ai principali competitor lungo il bordo gengivale il 26% di placca in più nelle aree difficili da raggiungere

iOSense è anche un caricatore magnetico che ricarica lo spazzolino in circa 3 ore. Per l’uso fuori casa, la custodia da viaggio Power2Go garantisce la possibilità di ricaricare lo spazzolino ogni volta che se ne ha necessità. La tecnologia di microvibrazione di Oral-B iO rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale per offrire una sensazione di pulizia professionale a casa, migliorando la propria salute orale, contribuendo a una miglior salute generale del corpo.

Il sensore di pressione intelligente garantisce agli utenti di applicare la pressione di pulizia ottimale. Il sensore segnala la sovrapressione con una luce rossa; la luce verde appare quando gli utenti stanno applicando la pressione di pulizia ottimale, massimizzando l’efficacia della testina rotonda Oral-B iOs, ispirata agli strumenti dei dentisti.

L’app Oral-B fornisce anche grafiche 3D e la tecnologia AI Brushing riconosce tutte le aree all’interno della bocca, guidando gli utenti verso il completamento dell’area di spazzolamento al 100%. Il timer fornisce una guida personalizzata per il raggiungimento di una migliore pulizia, tenendo traccia della durata di ciascuna sessione di spazzolamento, così che gli utenti sappiano quando si sono spazzolati i denti per i due minuti consigliati dai dentisti. Le icone sul display consentono agli utenti di sapere se hanno raggiunto il loro obiettivo.

Questo spazzolino costerebbe 500 euro. Con il Cyber Monday lo pagate 299,99€