Offerte Prime, Il treppiede Manfrotto Befree Advanced a 119 euro

Manfrotto Befree Advanced, versione rinnovata del treppiede dedicato agli appassionati di fotografia sempre in viaggio, è in sconto a 119 euro in occasione della due giorni Prime

Come il predecessore è facile da trasportare e molto leggero ed è affidabile sia con mirrorless high-end sia con macchine più pesanti e ingombranti come le DSLR. Il modello in promozione è quello con meccanismo di sbloccaggio delle gambe di tipo QPL Travel (blocco a leva), una nuova versione più leggera del noto meccanismo di sbloccaggio già utilizzato nelle collezioni 190 e 055 che rende il setup e la regolazione del treppiede estremamente facile e sicura, garantendo la massima stabilità in ogni configurazione.

Questo treppiede è inoltre dotato di nuovi selettori ergonomici per l’angolo di gamba utilizzabili sia con la mano destra, sia con la sinistra. Anche la crociera, fondamentale per la stabilità del treppiede, consente la massima stabilità su ogni tipo di terreno occupando al contempo il minor spazio possibile, così da poter trasportare il treppiede in qualsiasi bagaglio.

La crociera nel Befree Advanced è inoltre arricchita dell’Easy Link, ideale per collegare al treppiede eventuali ulteriori accessori, e di un gancio integrato utile per appendere un peso extra sul treppiede.

Questo modello comprende inoltre una nuova testa a sfera in alluminio Manfrotto 494 molto compatta, che consente modifiche rapide e precise della fotocamera. Questa nuova testa dispone di tre comandi indipendenti: una manopola principale per la gestione della sfera, una seconda manopola panoramica per gli scatti paesaggistici e una leva per il frizionamento in grado di bilanciare perfettamente l’attrezzatura. La testa monta inoltre una piastra in alluminio 200PL-PRO, compatibile con gli attacchi per teste più diffusi: Manfrotto RC2 e Arca-swiss.

Il treppiede Befree Advanced, prodotto negli stabilimenti italiani di Manfrotto, viene venduto insieme ad una borsa protettiva imbottita, così da poterlo portare ovunque in tutta sicurezza. Normalmente costa oltre 200 euro ma soltanto per oggi, grazie all’offerta del giorno di Amazon, ve lo portate a casa per 119,99 euro, praticamente uno sconto di quasi il 3’% (risparmiate più di 70 euro) e la spedizione è inclusa nel prezzo.

Oltre a questo modello, solo per oggi trovate in sconto anche la versione con meccanismo di sbloccaggio M-lock, che consente il setup del treppiede in pochi secondi. Basta infatti un semplice movimento di rotazione di 90° per innescare la rapida apertura della gamba, un sistema che consente inoltre la massima compattezza quando il treppiede viene chiuso. Normalmente costa 330 euro ma solo per poche ore ve lo portate a casa per 260,99 euro. La versione in carbonio, quindi più leggera, di questo stesso modello invece è scontata 299,99 euro.