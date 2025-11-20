Tim Cook alla Casa Bianca a cena con il principe Mohammed Bin Salman

Il CEO di Apple, Tim Cook, era tra gli invitati a cena con il Presidente Donald Trump che nella giornata di martedì 18 novembre ha accolto nello Studio Ovale il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Oltre a Tim Cook, alla stessa cena hanno partecipato Elon Musk, Michael Dell, Jensen Huang (Nvidia) e Linda Su (AMD) ma anche David Ellison (amministratore delegato di Paramount), Mary Barra di General Motors, il calciatore Cristiano Ronaldo e Gianni Infantino (presidente della FIFA).

Mohammed bin Salman è stato accolto in modo cordiale e caloroso da Trump e la visita del principe ereditario è stata la prima nella capitale USA dall’omicidio di Jamal Khashoggi, dissidente saudita e opinionista del Washington Post che nel 2018 fu ucciso nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia.

Gli investimenti di Apple in Arabia Saudita

Apple è ufficialmente presente in Arabia Saudita relativamente da poco: il primo Apple Store online ha aperto solo questa estate, e l’azienda ha riferito di voler aprire qui vari negozi (a Riyad, Dariya e altre città importanti del paese) a partire dal 2026. L’espansione retail di Apple si aggiunge agli investimenti e alle attività dell’azienda già in essere nel Paese.

Il New York Times scrive che la cena è arrivata al culmine di una serie di accordi tra Stati Uniti e Arabia Saudita sull’energia nucleare civile e sulla Difesa, con piani che prevedono vendite di armi e future consegne di F-35.

Secondo Trump, Khashoggi era una persona “controversa”.

Tornando all’omicidio di Khashoggi, Trump ha liquidato la questione rispondendo così alla giornalista di ABC Mary Bruce : «A molte persone non piaceva quel signore di cui stai parlando, che ti piaccia o no, sono cose che succedono. Non c’è bisogno di mettere in imbarazzo il nostro ospite con una domanda del genere».

Trump suggests Khashoggi had it coming: "You're mentioning someone that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it. You don't have to… pic.twitter.com/uhh8VjFy20 — Aaron Rupar (@atrupar) November 18, 2025

Bin Salman in passato ha smentito il suo coinvolgimento diretto ma si era assunto la responsabilità in quanto “reggente”, con l’omicidio fu commesso da “individui che lavoravano per il governo saudita”. Nel 2022 un tribunale USA ha archiviato le accuse contro il principe ereditario stabilendo che, essendo stato nominato primo ministro, e quindi capo di governo, era soggetto a immunità.

La vedova di Khashoggi, Hanan Elatr, ha dichiarato di essere delusa dalla descrizione del marito, indicando come “controverso”, affermando che Trump «sembra non sapere nulla di lui».

Nel 2020 era emerso il coinvolgimento diretto del principe saudita Mohammed bin Salman nell’hackeraggio del telefono dell’allora CEO di Amazon, Jeff Bezos.

