Una fotocamera Yale al posto dello spioncino, sconto a 50,92€ su Amazon

Pubblicità hi cerca un modo semplice ma efficace per aumentare la sicurezza domestica può approfittare dell’offerta su Amazon per lo spioncino digitale Yale, ora disponibile a prezzo scontato, solo 59,92€ Questo dispositivo sostituisce il tradizionale occhio magico con uno schermo LCD da 3,2 pollici, rendendo molto più semplice identificare chi si trova dall’altra parte della porta, senza affacciarsi o dover strizzare gli occhi. Un vantaggio non da poco, soprattutto per anziani o famiglie con bambini. L’installazione è molto semplice e non richiede interventi invasivi: basta rimuovere il vecchio spioncino meccanico e inserire questo dispositivo nello stesso foro. Alimentato a batterie (in dotazione), lo Yale si attiva automaticamente quando qualcuno preme il pulsante, mostrando l’immagine a schermo. Caratteristiche principali: Display LCD da 3,2” a colori

Si attiva con un pulsante, visione immediata e nitida

Ideale per porte con spessore da 38 a 110 mm

Facile da installare, senza cavi né forature aggiuntive

Funziona a batterie (2 x AAA incluse) Una soluzione pratica e discreta per chi vuole aggiungere un tocco di tecnologia alla propria porta di casa senza impazzire con impianti o app. Lo pagate solo 50,92 € invce che 65€

