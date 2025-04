Dazi Apple, cosa succede ai prezzi di iPhone in Italia e conviene comprarlo ora?

Pubblicità

Diciamolo subito: l’ipotesi di un iPhone da 2300 euro che circola da qualche giorno è fantascienza. Oppure una pura provocazione per mettere in luce quali potrebbero essere, ma solo sulla carta, gli effetti della crisi globale dei dazi Apple.

Ma diciamo anche subito che dopo anni in cui Cupertino è riuscita a contenere l’effetto delle crisi internazionali, il nuovo pacchetto di dazi USA rischia di mettere seriamente alla prova la strategia globale di Apple e richiedere una certa dose di creatività e di flessibilità da parte dell’azienda governata da Tim Cook.

Oltre a questo i dazi hanno tutta la potenzialità che potrebbe portare effettivamente ad un aumento dei costi dei dispositivi della Mela, non solo negli USA ma anche, come vedremo, in Europa dove teoricamente non dovrebbero avere nessun effetto.

Quanto potrebbero aumentare i costi Apple a causa dei dazi?

Partiamo dall’inizio e cerchiamo di capire la ragione per cui i 2300 euro ipotizzati da alcune testate, come anche il Corriere della Sera, che attinge oggi ad informazioni che abbiamo usato in precedenti nostri articoli, non è realistica.

La cifra viene elaborata sulla base dell’ipotesi che l’iPhone sia costruito interamente negli Stati Uniti, dove — solo di manodopera — si avrebbe un costo di 300 $ contro i 30 $ attuali, secondo Rosenblatt Securities. Nello stesso tempo si suppone che tutte le componenti siano importate come accade oggi e quindi gravate da dazi. Un’ipotesi lontana dalla realtà e al momento priva di qualunque concretezza operativa.

Anche la stima di TechInsights, che calcola il nuovo prezzo fondandolo sui dazi sulle importazioni dalla Cina e mostra un incremento di circa il 46% sul costo di produzione (da 580 a 850 dollari), se evidenzia l’entità del problema, non può essere letta come un’indicazione diretta del costo finale.

Aumento prezzi Apple dazi: le stime e le soluzioni

Nello stesso tempo è altrettanto vero che, come dice J.P. Morgan, per fronteggiare interamente l’impatto tariffario Apple potrebbe dover aumentare i prezzi del 6% a livello globale. In assenza di aggiustamenti, come dice Morgan Stanley, Apple potrebbe avere una riduzione di utili parti 33 miliardi di dollari all’anno o il 26% per azione.

Qualche cosa dunque la Mela dovrà fare ma prima di arrivare ad un brutale aumento dei prezzi calcolato sulla base delle tariffe, Apple in un contesto che non pare molto ricettivo e che potrebbe diventare anche più difficile nei prossimi mesi, deve provare a giocare alcune carte alternative.

La prima potrebbe essere un aumento dei prezzi mascherato: applicato, ad esempio, riducendo la memoria di partenza (come ha fatto con iPhone 15 Pro Max) o eliminando altri tagli più economici. Non è da escludere anche la possibilità di assorbire direttamente parte del colpo, sfruttando i margini lordi, che superano il 40% sui modelli di fascia alta.

Altra strategia plausibile è quella di spostare parte della produzione dalla Cina in altri Paesi. Qui non saremmo di fronte a nulla di nuovo: Apple ha già iniziato a diversificare da anni, come spiega Bloomberg: iPhone prodotti in India, iPad e AirPods in Vietnam, Mac in Thailandia. In alcuni di questi paesi dove i dazi sono meno pesanti. India (26%) e Brasile (10%) di quanto non lo siano in Cina.

Anche questo da solo non risolverà alla radice tutto il problema: il Brasile produce solo modelli base di iPhone, e con volumi ancora marginali rispetto all’Asia, l’India è entrata da poco nel mirino di Apple e anche qui per ora si procede piano.

Dazi iPhone Italia: cosa aspettarsi per il nostro mercato

Anche se in Italia e in Europa non ci sono dazi diretti, anche noi potremmo entrare nel gioco: Apple come accennato potrebbe decidere di rialzare globalmente i listini (quel 6% calcolato da J.P. Morgan cui facevamo cenno prima) per compensare le perdite negli USA.

Una pratica di “cross-subsidization” che tende a spalmare i costi di un singolo mercato anche su altri mercati per mitigarne l’impatto: come dire che l’Europa, come tutto il resto del mondo, potrebbe diventare una valvola di sfogo per gli equilibri globali di Apple.

In sostanza anche senza dazi diretti, potremmo assistere ad aumenti da 30-50 euro magari suoi modelli Pro i cui clienti sono meno sensibili ad aumenti di prezzo, oppure avere offerte e sconti meno frequenti e prezzi fermi dove si sperava in una riduzione.

Conviene comprare un iPhone ora?

Scenari complessi e che richiederanno tempo per verificare quali e come vedremo implementati.

Piuttosto la domanda che potremmo farci ora è se, come hanno deciso di fare alcuni americani, ha senso acquistare iPhone in anticipo per evitare aumenti.

Tecnicamente il senso, restano nella parafrasi, è poco anche per gli americani. Apple ha scorte di iPhone sufficienti per arrivare in prossimità del lancio del prossimo modello; senza contare che da noi, come detto, i dazi americani non hanno al momento alcun effetto.

Il consiglio è quindi di evitare il panic buying, ma anche di riflettere. In alcuni casi acquistare ora in un periodo di sconti, potrebbe non essere una cattiva idea, soprattutto se il cambio generazionale non è fondamentale per voi.

I modelli attuali, in particolare iPhone 16, iPhone 16 Pro e Pro Max, potrebbero presto diventare più “economici” di quanto non sembrino oggi — semplicemente perché i loro successori domani potrebbero costare di più senza darci davvero di più.

Apple è maestra nell’arte dell’equilibrio, ma oggi il piatto della bilancia pende pesantemente dalla parte dell’incertezza globale. E quando l’equilibrio si rompe, il prezzo da pagare arriva sempre da qualche parte. Anche sugli scaffali europei