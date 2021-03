Sconto su scatola UV-C per eliminare batteri, virus e muffe da piccoli oggetti: solo 29,99€

Volete sanificare piccoli oggetti come penne, auricolari, chiavi, gioielli e occhiali? Su Amazon trovate oggi in sconto a 29,99 euro una scatola a luci UV-C di Ledvance capace di eliminare germi, batteri, virus e muffe da qualunque oggetto.

Il prodotto di cui parliamo è simile a quello che Macitynet ha testato alcuni mesi fa. In quella recensione vi diamo tutte le informazioni necessarie a comprendere a che cosa serve una scatola con luci UV-C, dove può essere utile e come capire se è davvero efficiente. Qui diciamo solo che le lampade UV-C a specifiche condizioni e con particolare cautele è dimostrato che posso funzionare per rendere inattivi anche i virus che provocano il Covid-19. Il box che vi segnaliamo differisce non nello scopo ma nella struttura e nel funzionamento.

È relativamente piccolo (il vano è lungo 19 centimetri e largo 10), leggero ed è realizzato in plastica rigida. L’aspetto più interessante è che funziona a batteria, quindi una volta ricaricato permette di fare fino a 25 cicli di disinfezione di sei minuti ciascuno (o fino a 16 cicli di disinfezione di nove minuti ciascuno) in qualunque luogo in cui ci si trovi. In pratica è utilizzabile in automobile, in ufficio, in un negozio per trattare oggetti che vengono maneggiati da più persone rendendoli in questo modo più igienici e sicuri.

Offre tutte le funzioni di sicurezza particolari e necessarie per un dispositivo UV-C; come noto questa luce può infatti essere dannosa per la pelle e per la cornea se non viene gestita nella maniera più corretta.

Il produttore è Ledvance, uno dei leader mondiali nel campo della illuminazione, in particolare nel campo LED. Nata come spin off di Osram è ora di proprietà di un importantissimo marchio cinese: MLS Co., LTD. Ha un sito Italiano e assistenza anche per il nostro mercato.

Il Box per disinfezione costerebbe 39,99 euro, oggi è in offerta su Amazon a 29,99 euro.