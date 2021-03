iPhone 12 Pro Max è tra i migliori smartphone 2021 per Consumer Reports

Non che ci fossero dubbi al riguardo, in ogni caso anche per Consumer Reports il top di gamma Apple attuale iPhone 12 Pro Max è tra i migliori smartphone del 2021. Questo era già emerso fin dal lancio dello scorso anno praticamente da tutte le testate di tecnologia e non solo, ma il riconoscimento va comunque tenuto in considerazione perché Consumer Reports è la più grande e importante associazione di tutela dei consumatori USA a cui è riconosciuto un giudizio preciso e imparziale.

L’associazione dei consumatori USA consiglia l’acquisto di iPhone 12 Pro Max perché a 100 dollari in più di iPhone 12 Pro, offre diverse ore in più di autonomia, una schermo più grande e uno zoom superiore da 2.5X. Tra i contro segnala il peso e le dimensioni generose che potrebbero renderlo scomodo da maneggiare anche per le persone con dita lunghe. Per questa ragione per gli utenti che non amano i terminali ingombranti consiglia iPhone 12 Pro.

Nella lista di Consumer Reports dei migliori smartphone del 2021 troviamo anche l’ammiraglia sudcoreana Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, indicato come il migliore terminale Android. Due i riconoscimenti per OnePlus Nord N10 5G indicato come migliore terminale economico e anche miglior telefono con autonomia di una intera giornata. Nella lista dei miglior smartphone del 2021 rientrano anche tutti gli altri modelli di iPhone 12, mentre tra i migliori terminali in commercio troviamo i modelli precedenti iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max.

