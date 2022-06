Sconto sul gimbal DJI Osmo Mobile 5, solo 120 €

Se state cercando il gimbal perfetto per iPhone vi conviene andare subito su Amazon dove oggi trovate in sconto del 30% e al prezzo migliore del mercato il DJI Osmo Mobile 5

Del DJI Osmo Mobile 5 abbiamo detto tutto in questa recensione, nel contesto della quale vi spieghiamo perché lo riteniamo una scelta top quando lo scopo è quello di manovrare un telefono per riprese video sempre fluide e perfetto. Si tratta di un prodotto eccellente perchè prende le mosse dal’ DJI Osmo Mobile 3 che ha introdotto una serie di innovazioni come quella di essere pieghevole. È possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion. Come in precedenza, i vari grilletti consentono di ingrandire, bloccare e sbloccare l’orientamento della registrazione, e perfino passare ad una vista selfie.

La modalità ActiveTrack che arriva alla versione 4.0, inoltre, viene attivata premendo una volta il grilletto, e come in passato permetterà di seguire il soggetto e lo manterrà al centro dell’inquadratura. Ha uno stabilizzatore elettronico a 3 assi con un nuovo design e un meccanismo di bloccaggio e un magnete (derivato dal DJI Osmo Mobile 4).

Una importante novità è il peso di un etto inferiore a quello dei modelli precedenti. Altra innovazione è il bastone telescopico integrato, che permette nuove tipologie di riprese, soprattutto durante i vlogging di gruppo.

L’OM 5 è leggero e si utilizza in modo davvero agile nel quotidiano, restituendo una buona sensazione durante il suo utilizzo, anche se prolungato. Quello che non ci ha fatto impazzire è il suo sistema di ripiegamento. E’ vero che questo aiuta a mantenere le sue dimensioni compatte, quando non è in utilizzo, ma il processo di apertura e chiusura suona come un po’ confusionario. La sensazione che abbiamo avuto, ad un certo punto, è che lo stessimo spezzando, anziché aprirlo correttamente.

La nuova versione infine supporta usando l’apposita Apple una nuova funzione DJI chiamata ShotGuides. Riconosce l’ambiente in cui ci ci trova e consiglia automaticamente una sequenza di inquadrature. ShotGuides riconosce l’ambiente o l’attività che si sta filmando e consiglia una sequenza di riprese, oltre che consigliare come impugnare o tenere il gimbal.

Il DJI OM 5 costerebbe 150 euro. In circolazione si torva anche a prezzi più bassi ma oggi Amazon si supera e ve lo sconta del 30% a 112 euro. È il prezzo più basso a cui potrete trovarlo