Affare da non perdere, cuffie top Technics EAH-A800E-K a 199,99€

Su Amazon c’è un grande affare oggi: le cuffie Technics EAH-A800E-K con più del 40% di sconto, solo 199,99 € invece che 349,99€.

Queste cuffie antirumore Bluetooth rappresentano uno dei picchi in fatto di qualità del grande brand giapponese specializzato in Hi-Fi. Le EAH-A800E-K si distinguono per un’elevatissima qualità audio fondata su driver da 40 mm con diaframma a 3 strati in PEEK/poliuretano per audio ad alta risoluzione LDAC “che garantisce – dice Technics – una qualità sonora senza compromessi”

Il sistema Dual Hybrid per la cancellazione del rumore unisce metodi per la cancellazione del rumore feedforward e feedback con elaborazione analogica e digitale. Hanno 8 microfoni per voce con chiarezza in ogni chiamata con tecnologia Beamforming per la riduzione dei rumori; 4 microfoni isolano e amplificano le parole riducendo al minimo i rumori circostanti.

Il comfort è ottimale: le cuffie wireless hanno cuscinetti auricolari imbottiti e morbidissimi che distribuiscono uniformemente la pressione per una vestibilità stabile, e l’archetto che riduce la pressione su tutta la testa

La batteria delle Technics EAH-A800E-K offre una lunga durata: fino a 50 ore con una singola carica con ANC attivo, con una ricarica rapida di 15 minuti per 10 ore di riproduzione.

Queste cuffie costerebbero 349 €. Si trovano anche a meno (intorno ai 250€) ma oggi su Amazon le pagate solo 199,99€. È il prezzo migliore di sempre.