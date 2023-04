IKEA vi arreda casa con un designer di interni personale

Se non avete proprio idea di come arredare casa, niente paura, ci pensa IKEA: con un nuovo servizio online (per il momento solo negli Stati Uniti, ma si ritiene che presto arriverà anche in Italia) l’azienda vi mette a disposizione un designer di interni professionista per fargli fare il “lavoro sporco” al posto vostro.

Si amplia così l’offerta servizi del gigante dei mobili che, in USA insieme alla rete di esperti di fai da te TaskRabbit, farà sì che, chi non vuole proprio muovere un dito, potrà persino farsi montare i mobili non appena saranno consegnati.

Come funziona il servizio IKEA designer di interni personale

Vi si accede tramite un questionario online per definire il punto di partenza, e poi si passa a tre incontri individuali tramite videochiamata per definire il tutto. I clienti ricevono un prospetto generale del progetto con immagini, rendering, descrizioni testuali per stabilire idee e stile e una prima piantina in modo da avere una bozza con cui farsi un’idea del progetto iniziale, e poi via via si definiscono e si approvano idee e prodotti, fino ad arrivare al rendering 3D finale con tanto di planimetria ed elenco prodotti con opzioni per i vari materiali scelti.

IKEA offre già qualcosa di simile per le cucine: i clienti possono fissare un appuntamento in modo da poter misurare e progettare gratuitamente la cucina dei sogni con un esperto. Invece il nuovo servizio di interior design ha un costo, pari a 99 $ per stanza per i privati e 299 $ per le aziende.

Secondo Forbes i prezzi del nuovo servizio non sono affatto male visto che mediamente un interior designer si fa pagare dai 50 ai 500 $ l’ora (parliamo sempre di prezzi USA), anche se c’è da dire che IKEA già trae guadagno con la vendita dei mobili e di tutti gli accessori e complementi scelti dai suoi esperti di arredamento.

Il mese scorso IKEA ha introdotto la realtà aumentata nei suoi negozi, ha lanciato uno speaker Bluetooth da doccia a meno di 15 euro e ha mostrato come i suoi droni magazzinieri siano in grado di tenere organizzato l’inventario in maniera più che efficiente.