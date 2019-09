Sconto top sui MacBook Pro 15″, al prezzo più basso su Amazon: si risparmia il 17%

I MacBook Pro 15″ di ultima generazione sconto fino a quasi 500 euro su Amazon. L’offerta porta questo interessante Mac per uso professionale al prezzo più basso che abbiamo mai visto: 2393,88 € per la versione da 256 GB e 2832,88 euro per la versione da 512 GB.

Ricordiamo che le due macchine sono identiche dal punto di vista del fattore di forma e dei dispositivi di input (Touch Bar, Touch ID, 4 porte Thunderbolt USB-C) ma hanno, oltre che un SSD con capienza differente anche un processore diverso: Intel Core i7 6-core a 2,6GHz per il modello da 256 GB e Intel Core i9 8-core a 2,3GHz per il modello da 512 GB. Da segnalare che hanno una differente scheda grafica: Radeon Pro 555X e Radeon Pro 560X.

I prezzi di Amazon sono decisamente imbattibili. Lo sconto è del 17%, largamente superiore a quello che trovate comunemente sul mercato e pari a 467 euro per il modello da 512 GB e 406 euro per la versione da 256 GB.

Visto che si tratta di prezzi che non abbiamo mai visto su Amazon e visto che in passato sconti di questo tipo non sono mai durati a lungo, vi consigliamo di comprare subito anche se la spedizione non è immediata.

