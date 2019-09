Ford e Avis insieme per connettere tutti i veicoli con una app e semplificare il noleggio

Nell’ambito della sua missione che punta a “reinventare il noleggio”, Avis Budget Group ha annuncia un accordo con Ford Commercial Solutions per connettere più di 14,000 veicoli Ford Motor Company che fanno parte della flotta europea Avis Budget Group.

I veicoli connessi consentiranno ai clienti Avis di gestire l’intera esperienza di noleggio tramite l’Avis App, inclusa la scelta del tipo di veicolo da noleggiare, l’aggiornamento e l’estensione della durata del noleggio. Anche la restituzione del veicolo noleggiato è automatizzata grazie alla connected technology, consentendo ai clienti di riconsegnare i loro veicoli con un semplice tocco dell’Avis App.

I veicoli connessi forniranno preziosi dati di telemetria in tempo reale, come il chilometraggio, il livello di carburante e aggiornamenti sulle condizioni del veicolo. Tutto ciò dovrebbe consentire di ridurre i tempi per i clienti, poiché i gestori delle flotte di Avis potranno elaborare le informazioni di cui hanno bisogno più rapidamente.

Ford Commercial Solutions fornirà una soluzione telematica integrata che metterà a disposizione di Avis Budget Group un modo semplificato ed efficiente di connettere i veicoli, riducendo i costi e la complessità tipici dell’attuazione delle soluzioni post-vendita. Si prevede che oltre 4,000 auto Ford della flotta Avis Budget Group saranno connesse entro la fine del 2019 e oltre 10,000 entro la fine di / l’estate del 2020.

Per connettere la sua soluzione telematica integrata, Ford Commercial Solutions utilizza il Transportation Mobility Cloud (TMC) di Autonomic, una open platform che gestisce in modo sicuro il flusso di informazioni da e verso i modem incorporati dei veicoli. Attraverso questa partnership, Ford Data Services sfrutta la connettività integrata dei veicoli Ford e trasferisce i dati direttamente dai veicoli al TMC senza avere tempi di inattività per la gestione o l’installazione di hardware di terze parti. I dati vengono quindi trasmessi al sistema IT interno o al servizio telematico del proprietario della flotta attraverso TMC, consentendo alle aziende un facile accesso a informazioni in grado di migliorare le operazioni e l’esperienza complessiva del cliente.

