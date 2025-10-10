Sconto Victorinox Work Champ, coltello tascabile a 21 funzioni solo 83,99 €

Victorinox Work Champ, un coltellino svizzero multifunzione con impugnatura ergonomica e lama bloccabile con ben 21 funzioni, scende di prezzo. Ora costa 83,99€ invece di 99€.

Struttura robusta e impugnatura ergonomica

Victorinox Work Champ è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, con guancette in ABS rosso e dimensioni compatte (111 mm di lunghezza). La lama principale è bloccabile per un utilizzo sicuro, caratteristica che distingue questo modello rispetto ai coltellini standard. Il peso di 228 grammi garantisce stabilità e una presa solida, ideale per lavori di precisione o tagli più impegnativi.

21 strumenti integrati per uso versatile

Tra le funzioni integrate ci sono: lama grande, cacciavite Phillips, pinze con tagliafili, seghetto per legno, lima per unghie e metalli, forbici, punteruolo, apriscatole, apribottiglie e spelafili. È pensato per escursionisti, campeggiatori o professionisti che vogliono avere a disposizione un set completo in formato tascabile. Tutti gli utensili sono ripiegabili e accessibili con facilità, mantenendo la classica organizzazione Victorinox.

Utilizzo pratico e qualità svizzera

Il modello Work Champ è parte della serie Swiss Army Knife, prodotta interamente in Svizzera e garantita a vita contro difetti di materiale e fabbricazione. È adatto a lavori tecnici, manutenzioni domestiche o uso outdoor, combinando compattezza e affidabilità. Il meccanismo di blocco garantisce sicurezza anche durante l’uso intensivo, mentre la custodia opzionale consente di fissarlo alla cintura.

A 79,99€ invece di 99€, è un buona idea anche per un regalo o in vista del Natale.

