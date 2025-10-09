Non solo riconoscimento facciale e impronte, c’è un sistema per disattivare l’iPhone che solo l’1% conosce

Sai che esiste un modo per controllare o disattivare l’iPhone senza toccarlo? Ecco la funzione di iOS che conosce solo l’1% degli utenti.

Apple non smette mai di stupire. Ogni anno, con l’uscita delle nuove versioni di iOS, introducono funzioni pensate per rendere la vita più semplice, più intuitiva e soprattutto più inclusiva. Eppure, molte di queste gemme tecnologiche passano inosservate, nascoste tra le impostazioni più tecniche del sistema.

Tra queste, ce n’è una che solo pochissimi conoscono e che, oltre a essere nata per aiutare persone con difficoltà motorie, può diventare un trucco utilissimo anche per chi ama sperimentare nuove funzioni sul proprio iPhone. Stiamo parlando della funzione “Tracciamento della testa”, una piccola rivoluzione nascosta nelle Impostazioni di Accessibilità.

Come usare il “tracciamento testa” su iPhone

Per scoprire questa funzione segreta bisogna entrare nel cuore delle Impostazioni del tuo iPhone. Vai su: Impostazioni – Accessibilità – Controllo del puntatore – Tracciamento testa.

Qui troverai un elenco di comandi che possono essere associati ai movimenti della testa. L’iPhone, grazie alla fotocamera frontale e all’intelligenza di iOS, riconosce piccoli gesti del volto, come inclinare la testa, muoverla a destra o sinistra e li trasforma in azioni sullo schermo.

Ora arriva la parte più curiosa: scorrendo tra le opzioni, troverai una voce chiamata “Mostra la lingua” . Esatto, hai capito bene. Tirando fuori la lingua, puoi far compiere al telefono un’azione specifica, come scorrere un video o disattivare lo schermo.

Dopo averlo selezionato e impostato, clicca sull’azione “Scorri in basso”, puoi tornare indietro e attivare il Tracciamento testa. A quel punto, la fotocamera frontale inizierà a riconoscere i movimenti del viso e… magia! Ogni volta che tirerai fuori la lingua, il tuo iPhone scorrerà automaticamente i contenuti, proprio come se avessi toccato lo schermo.

Può sembrare una trovata divertente, probabilmente questa funzione è stata pensata per chi ha difficoltà motorie, offrendo la possibilità di usare i social, guardare video o muoversi tra le app senza mani. È un piccolo esempio di quanto Apple sta investendo nella tecnologia inclusiva, rendendo i dispositivi accessibili davvero a tutti.

L’aspetto più interessante, però, è che dietro un gesto semplice come quello di tirare fuori la lingua, si nasconde una potenza software incredibile: il tracciamento in tempo reale del volto, l’analisi dei movimenti e la capacità dell’iPhone di reagire istantaneamente.

Questa opzione, conosciuta solo da una piccola percentuale di utenti, dimostra quanto Apple stia spingendo verso un futuro sempre più intelligente e personalizzato .

Non più solo Face ID o Touch ID, ma un’interazione naturale, fatta di movimenti, espressioni e gesti. Un modo diverso di vivere la tecnologia più umano, più vicino alle persone e alle loro esigenze reali.