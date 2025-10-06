Festa Prime, Xiaomi T12, aspira e lava e costa solo 99,99 euro

Su Amazon è scontato Xiaomi T12 Robot Aspirapolvere Intelligente, un dispositivo 2-in-1 che aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio e offre navigazione intelligente e controllo tramite app Xiaomi Home. Il prezzo scende a 99,99€ invece di 169,99.

Aspirazione potente e lavaggio combinato

Xiaomi T12 Robot offre una potenza di aspirazione fino a 4.000 Pa, sufficiente per rimuovere polvere, peli e residui da pavimenti duri e tappeti. È dotato di serbatoio dell’acqua elettronico che dosa automaticamente il flusso, così da lavare i pavimenti senza lasciare aloni. La spazzola principale combina setole e gomma per adattarsi a diversi tipi di superficie, riducendo l’intreccio di capelli e migliorando l’efficacia su moquette o parquet.

Navigazione laser LDS e riconoscimento intelligente

Il sistema di navigazione LDS a 360° permette di mappare l’ambiente con precisione, creando percorsi di pulizia ottimizzati stanza per stanza. Grazie al riconoscimento intelligente degli ostacoli, il robot evita mobili, cavi o tappeti durante il lavaggio. Tramite l’app Xiaomi Home potete gestire mappe multiple, programmare orari, scegliere zone da escludere e regolare la potenza di aspirazione o la quantità d’acqua distribuita. È compatibile anche con Alexa e Google Assistant per comandi vocali.

Autonomia prolungata e design compatto

Con una batteria da 5.200 mAh, Xiaomi T12 Robot garantisce fino a 150 minuti di autonomia, sufficienti per pulire superfici fino a 120 m² con una sola ricarica. Quando l’energia si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprende il lavoro dal punto in cui si era fermato. Il contenitore della polvere da 450 ml e il serbatoio dell’acqua da 250 ml permettono sessioni lunghe senza svuotamenti frequenti. Il design sottile (altezza 9,5 cm) consente di passare facilmente sotto mobili e letti.

Funzioni smart e manutenzione semplificata

Il robot supporta diverse modalità di pulizia — automatica, mirata, bordo e stanza specifica — selezionabili tramite app. I filtri e le spazzole sono rimovibili e lavabili, semplificando la manutenzione periodica. Il motore brushless di ultima generazione riduce il rumore e aumenta la durata complessiva del dispositivo. È incluso anche un panno in microfibra riutilizzabile per il lavaggio, facile da applicare e rimuovere.

A 99,99€ invece di 169,99€, Xiaomi T12 costerebbe 169,9 euro; è stato scontato altre volte ma a questo prezzo, proposto in occasione delle offerte autunnali, è al minimo.

