Sconto SSD Kingston XS200, velocità fino a 2000 MB/s a prezzo stracciato

Se vi serve un disco esterno molto veloce, andate su Amazon dove oggi comprate ad un prezzo interessantissimo il Kingston XS2000: 125 euro per la versione da 1 TB oppure 83 euro per la versione da 500 GB

Stiamo parlando di un SSD portatile che sfrutta l’USB 3.2 Gen 2×2 per garantire prestazioni tra le miglior in assoluto per un drive esterno compatto: fino a 2.000 MB/s. Internamente ha infatti una componente flash NAND che lo rende due volte più veloce di altri dischi paragonabili, come i Crucial X8 o i WD My Passport NvME.

Si connette alla porta USB-C del Mac consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile a velocità altissime. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi la memoria per gioco o lavoro, XS2000 propone un solido guscio e conformità allo standard IP55, che lo rende resistente ad acqua e polvere, così da proteggerne il contenuto quando si è in giro per il mondo.

Tra i vantaggi le dimensioni che sono realmente tascabili., Per tutte queste caratteristiche rappresenta un supporto ideale, competitivo anche con alcune chiavette USB, per un fotografo o chiunque viaggia e ha necessità di accedere a file memorizzati esternamente ad una velocità che per diversi aspetti è paragonabile a quella di un disco interno.

XS2000 nella versione da 500 GB ha un prezzo estremamente competitivo, il più basso che abbiamo mai visto. In commercio costa circa 100 euro, il rivenditore on line lo vende a 83 euro nella versione da 500 GB. La versione da 1 TB costa 125 euro, quanto un disco da 1 TB con velocità di 1000 MB/s.