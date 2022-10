Sconto nuovo Apple Watch SE, ora costa come il vecchio modello

Apple Watch SE di seconda generazione viene scontato per la prima volta e scende al minimo u Amazon: solo 329 € per la versione da 44mm

Stiamo parlando del modello presentato durante l’evento di inizio settembre assieme ad Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra; come la prima versione rappresenta il punto di ingresso degli Apple Watch per prezzo e per funzioni

Questo dispositivo ha tutto quello che serve:

Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Ampio display Retina OLED

Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi, e i progressi compiuti li controlli nell’app Fitness su iPhone

Puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo

Swimproof

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Sincronizza musica, podcast e audiolibri

Rispetto ai modelli top manca di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati. Rispetto al modello più vecchio in più presenza il rilevamento incidenti e un processore aggiornato

Apple quanto ha lanciato i nuovi modelli di Apple Watch (e di tutti gli altri prodoti) ha aumentato sensibilmente i prezzi. Apple Watch SE ora costa ad esempio 349 euro invece che 329. Per effetto dello sconto applicato oggi da Amazon c’è un ribasso al prezzo che lo porta proprio a 329 €, ovvero il prezzo del vecchio modello

Click qui per comprare