Black Friday, da Mediaworld Dyson V15 Detect a solo 549 €

Se volete un aspirapolvere Dyson oggi difficilmente, neppure sul sito del produttore, troverete un’offerta migliore di quella di Mediaworld che offre il nuovo Dyson V15 Detect a solo 549 € quindi con 130 euro di sconto sul suo prezzo ufficiale.

Stiamo parlando di un modello di recente generazione, ultima evoluzione della gamma V ed erede del V11 la cui arma segreta è nella tecnologia Detect che troviamo nel nome basata su un sensore piezoelettrico. Il

Gli aspirapolvere sono stati progettati per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando si imbattono in una quantità maggiore di polvere. Questo avviene in modalità automatica, quando il sensore piezoelettrico individua alte concentrazioni di polvere e la potenza di aspirazione reattiva si attiva per aumentare automaticamente la potenza. Quando il livello di polvere si normalizza, la potenza di aspirazione torna al suo livello precedente.

Oltre a questo il Dyson V15 Detect risolve anche il problema della rimozione dei capelli e dei peli degli animali dalla spazzola dell’aspirapolvere grazie ad un rullo conico anti-groviglio che tramite un movimento a spirale raccoglie i capelli e peli dentro al contenitore, per prevenire l’aggrovigliamento degli stessi intorno al rullo. Progettata per i capelli e per i peli degli animali domestici, gli ingegneri Dyson hanno meticolosamente sviluppato l’angolazione precisa delle setole del dispositivo, per garantire che la forza di rilascio non aggrovigli i capelli. La spazzola è stata testata su diverse tipologie di capello.

Si tratta della potente spazzola High Torque anti-groviglio di Dyson V15 Detect. La spazzola ora dispone di 56 dentini in policarbonato e ha le sembianze di un pettine. Questi dentini impediscono ai capelli di aggrovigliarsi intorno alle setole durante la pulizia e rimuovono automaticamente i capelli dal rullo, così non dovra pensarci l’utente.

Migliorata la tecnologia di filtrazione avanzata a 5 strati Dyson che cattura il 99,99% di particelle fino a 0,3 micron per espellere aria più pulita. La tecnologia ciclonica Dyson separa efficientemente polvere e sporco aspirati dai pavimenti e dalle superfici e la sigillatura completa del dispositivo garantisce che questi non vengano espulsi di nuovo nell’ambiente.

Questa versione in sconto è priva della spazzola con tecnologia di individuazione della polvere con laser, un’altra novità Dyson degli ultimi anni. Ma secondo quanto è possibile leggere e anche secondo la nostra opinione non si tratta di una funzione indispensabile.

L’autonomia è di circa un’ora in modalità eco (modalità media 30 minuti, modalità boost 5 minuti), la batteria è estraibile e quindi potenzialmente avendone un’altra carica a disposizione il tempo di lavoro di raddoppia.

il Dyson V15 Detect costerebbe 679, oggi su Mediaworld lo comprate a 549, meno del prezzo Black Friday di Dyson che lo propone a 599 €.