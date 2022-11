Tutte le offerte Black Friday elgato e Corsair per gaming, streaming, videoblogging

Elgato e Corsair sono tra i marchi più conosciuti sia di chi è appassionato di videogame sia di chi i videogame li racconta e li condivide. Nella gamma dei prodotti di quella che è una sola entità (il marchio Elgato è stato acquistato qualche tempo fa) troviamo infatti periferiche da gioco, case per PC personalizzati ma anche accessori per la registazione video, lo streaming e persino geniali fondali greenscreen per chi deve fare video conferenze senza strani sfondi casalinghi o uffici trafficati dietro le spalle.

Come è tradizione per il Black Friday nella gamma delle offerte troviamo tastiere, mouse, tappetini e pure convertitori 4K, microfoni, centraline di missaggio audio e video e strumenti per arricchire qualsiasi diretta streaming.

Un posto d’eccezione è riservato a Streamdeck, vero e proprio strumento tutto fare per chi si occupa di audio-video: lo abbiamo visto fare da centralina di commutazione in fiere ed eventi, lo abbiamo visto sulla scrivania di famosi Twitcher e per il Black Friday può arrivare sulle vostre scrivanie o console con un ottimo sconto!

Ecco tutte le offerte più interessanti di Elgato e Corsair per il Black Friday.

Elgato Wave:3, microfono condensatore USB premium per streaming, podcast, gaming e home office, software di mixaggio gratis, plug-in per effetti audio, anti-distorsione, plug ?n play, per Mac e PC In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 29 nov 22

Elgato Wave:3 Bianco – Microfono USB a condensatore e soluzione di mixaggio digitale, tecnologia anti-clipping, disattivazione audio capacitiva, streaming e podcasting In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 29 nov 22

Elgato Wave Mic Arm (Low Profile) – Braccio snodabile a profilo basso, canaline per cavi a scomparsa, interamente in metallo, versatile morsetto da scrivania, studio, trasmissioni, streaming In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Elgato Stream Deck XL Controller Da Studio, 32 Tasti Macro, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 29 nov 22

Elgato HD60 X – Streaming e Registrazione in 1080p60 HDR10 o 4K30 con latenza Molto Bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S, in OBS, Adatto per PC/Mac In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 29 nov 22

Elgato Green Screen, pannello chroma key retrattile per rimuovere lo sfondo, tessuto antipiega, installazione ultrarapida, per streaming, videoconferenze, su Instagram, TikTok, Zoom, Teams, OBS In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a 29 nov 22

Elgato Facecam – Webcam Full HD 1080p60 per streaming live, gaming, videochiamate, sensore Sony, correzione avanzata della luce, controllo stile DSLR, funziona con OBS, Zoom, Teams e altro, per PC/Mac In offerta a 139,99 – invece di 159,99

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS XT Cuffie con Microfono Gaming Alta Fedeltà Audio Spaziale (Connessioni simultanee Dual-Wireless, Compatibilità PC/Mac/PS5/Switch/Mobile/Xbox Series X|S cablate),Ardesia In offerta a 214,99 € – invece di 279,99 €

sconto 23% – fino a 29 nov 22

CORSAIR MM700RGB GAMING MOUSE PAD – EXTENDED-XL In offerta a 47,99 € – invece di 69,99 €

sconto 31% – fino a 29 nov 22

Corsair MM350 PRO Tappetino per Mouse da Gioco, Tessuto Impermeabile di Qualità, Superficie 93 cm x 40 cm, Tessuto in Microtrama, Base Gomma Spessore Elevato 4 mm, Antiscivolo, Esteso XL, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 29 nov 22

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero In offerta a 157,00 € – invece di 264,99 €

sconto 41% – fino a 4 dic 22

Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE Tastiera Gaming Meccanica, Switch CHERRY MX Low Profile SPEED: Veloce e Preciso, Telaio Resistente Sottile in Alluminio, Retroilluminazione RGB, QWERTY, Nero In offerta a 99,50 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 4 dic 22

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 29 nov 22

Corsair Harpoon Wireless Rgb Mouse Ottico da Gioco, Ricaricabile, con Tecnologia Slipstream, Sensore Ottico 10000 Dpi, Retroilluminazione a LED Rgb, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 99,90 €

sconto 55% – fino a 29 nov 22

